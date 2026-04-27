जयपुर की भीषण गर्मी के बीच गौशाला में एक अनोखी पहल, 300 गायों के लिए विशेष इंतजाम
Jaipur News: जयपुर के एक गौशाला में ऑटोमेटिक मशीन लगाकर गायों पर पूरे दिन पानी की फुहारें डाली जाती हैं, जिससे उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. कूलर का प्रयोग फेल होने के बाद वहां कई पंखे लगाए गए.
- गर्मी से बचाव, पक्षी भी कर रहे आश्रय.
राजस्थान के जयपुर जिले में आसमान से आग बरस रही है और इसने इंसानों के साथ-साथ पशु पक्षियों को भी बेहाल कर रखा है. जयपुर में पिछले कई दिनों से तापमान 42 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. लू के थपेड़े लोगों को बेचैन कर रहे हैं. ऐसे में शहर के दुर्गापुरा इलाके में संचालित गौशाला में गायों को गर्मी से बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया है. यहां मौजूद करीब 300 गायों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.
यहां ऑटोमेटिक मशीन लगाकर गायों पर पूरे दिन पानी की फुहारें डाली जाती हैं, जिससे उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. कूलर का प्रयोग फेल होने के बाद गौशाला संचालकों ने इस साल पहली बार रबर के पाइप के जरिए गायों पर बेहद धीमी रफ्तार में पानी की बौछार करने की व्यवस्था की है. इससे न सिर्फ गायों को भीषण गर्मी और लू से निजात मिलती है, बल्कि साथ ही गौशाला का तापमान भी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रह रहा है.
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गायों के लिए लगाए गए पंखें
गौशाला में गायों पर पानी की रिमझिम फुहारें डालने के साथ ही वहां कई पंखे भी लगाए गए हैं. इनमें कुछ पंखे तो बहुत बड़े आकार के हैं. इसके साथ ही टीन शेड नए सिरे से इस तरह तैयार कराए गए हैं जिनमें बिना बिजली के चलने वाले ऑटोमैटिक एग्जास्ट भी फिट है. यह सारी कवायद इसलिए की गई है, ताकि गौशाला में मौजूद गौ माताओ को भीषण गर्मी से कुछ निजात मिल सके और वह बीमार ना हो सके.
गौशाला में अब पूरे वक्त अस्पताल भी संचालित हो रहा है. रोजाना गायों का चेकअप भी कराया जा रहा है. जयपुर शहर के दुर्गापुरा इलाके की इस गौशाला में गायों को बचाने के लिए की गई अनूठी पहल से वहां के वातावरण में इतना बदलाव आया है कि बड़ी संख्या में पक्षी भी आकर दिन में यहीं गर्मी से अपना बचाव करते हैं.
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Source: IOCL