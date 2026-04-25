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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: भीषण गर्मी के चलते अस्पताल की कैंटीन में युवक बेहोश, घटना का लाइव वीडियो वायरल

Jodhpur News: भीषण गर्मी के चलते अस्पताल की कैंटीन में युवक बेहोश, घटना का लाइव वीडियो वायरल

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर में भीषण गर्मी के कारण अस्पताल कैंटीन में एक युवक बेहोश हो गया. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लू से बचाव की अपील की है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Apr 2026 08:48 PM (IST)
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जोधपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. सुबह से ही सूरज की तीखी किरणें लोगों को परेशान करने लगती हैं और दोपहर तक सड़कें पूरी तरह सुनसान हो जाती हैं. इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अस्पताल की कैंटीन में एक युवक अचानक गर्मी के कारण बेहोश हो गया, जिसका लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिला कलेक्टर ने बढ़ते तापमान को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और लोगों से दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की अपील की है. डॉक्टरों ने भी लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है.

अस्पताल में युवक गर्मी के कारण बेहोश

जानकारी के अनुसार, जोधपुर के कमला नगर हॉस्पिटल, पाल लिंक रोड पर शनिवार सुबह करीब 8 बजे एक मरीज के साथ आए युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि युवक कैंटीन में चाय-बिस्किट लेने आया था, तभी तेज गर्मी के कारण उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा. इसके अलावा मौके पर मौजूद कैंटन व अस्पताल स्टाफ ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उसे संभाला है. फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है. युवक के बेहोश होने लाइव वीडियो सामने आया है.

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इन शहरों में दिखा गर्मी का असर

शहर में लगातार बढ़ती गर्मी अब लोगों की सेहत पर असर डालने लगी है. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और कभी भी खाली पेट घर से बाहर न जाएं, ताकि लू और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 08:48 PM (IST)
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