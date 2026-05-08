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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर दरगाह मामले में अदालत का बड़ा फैसला, पक्षकार बनाए जाने को मंजूरी, 22 जुलाई को अगली सुनवाई

अजमेर दरगाह मामले में अदालत का बड़ा फैसला, पक्षकार बनाए जाने को मंजूरी, 22 जुलाई को अगली सुनवाई

Ajmer Dargah News: हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर जिला अदालत के फैसले पर असहमति जताई है और हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अजीत | Updated at : 08 May 2026 08:34 PM (IST)
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अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़े मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने की अर्जियों पर अजमेर की जिला अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट में चार अर्जियों को पक्षकार बनाए जाने के लिए मंजूरी दी गई है. इनमें तीन पक्षकार मुस्लिम पक्ष के और एक हिंदू पक्ष का है. 

जिला अदालत ने इसके अलावा 9 अन्य अर्जियों को खारिज कर दिया है. जिन 9 अर्जियों को खारिज किया गया है, कोर्ट ने उन पर 30-30 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है. हर्जाने की रकम एक महीने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी होगी.

खादिमों की दो संस्थाओं को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति

अदालत ने आज अपने फैसले में दरगाह के दीवान और खादिमों की दो संस्थाओं को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी है. इसके अलावा हिंदू पक्षकार राज्यवर्धन सिंह को भी पक्षकार बनाए जाने की मंजूरी दी गई है. खादिमों की दोनों संस्थाओं ने पक्षकार बनाए जाने की मंजूरी के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. 

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हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जिला अदालत ने की थी सुनवाई

हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जिला अदालत ने दोनों संस्थाओं समेत अन्य अर्जियों पर सुनवाई की थी. खादिमों की दोनों संस्थाओं की तरफ से हाईकोर्ट के वकील आशीष कुमार सिंह ने दलीलें पेश की थी. अजमेर की जिला अदालत दरगाह से जुड़े हुए मूल मुकदमे में अब 22 जुलाई को सुनवाई करेगी. हालांकि मूल मुकदमे के वादी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जिला अदालत के फैसले पर असहमति जताई है.

विष्णु गुप्ता ने HC में चुनौती देने की कही बात

विष्णु गुप्ता ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात कही है. उनका कहना है कि बेवजह पक्षकारों को जोड़े जाने से मूल मुकदमे की सुनवाई प्रभावित होगी. मुस्लिम पक्षकारों को दरगाह एक्ट के मुताबिक किसी मामले में पैरवी करने का कोई अधिकार ही नहीं है. इसके अलावा हिंदू पक्षकार राज्यवर्धन सिंह भी गलत तथ्यों के साथ पक्षकार बनना चाह रहे हैं. वह मुकदमे को प्रभावित करना चाहते हैं.

खादिमों की संस्थाओं ने जिला अदालत के फैसले का स्वागत किया है. खादिमों के संस्थाओं के वकील आशीष कुमार सिंह का कहना है कि जो खादिम बरसों से दरगाह से जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष सुना ही जाना चाहिए.  

हिंदू सेना के अध्यक्ष ने अजमेर जिला अदालत में किया था मुकदमा

गौरतलब है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर की जिला अदालत में करीब 2 साल पहले मुकदमा दाखिल किया था. उन्होंने दरगाह का ASI से सर्वेक्षण कराकर वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की थी. हिंदू सेना की तरफ से वकील विजय शर्मा ने कोर्ट में दलील पेश की थी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 May 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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