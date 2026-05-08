जयपुर: कोर्ट परिसर मारपीट कांड के बाद डॉक्टरों का विरोध, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: कोर्ट परिसर मारपीट कांड के बाद डॉक्टरों का विरोध, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं

Jaipur News: कोर्ट परिसर मारपीट कांड के बाद डॉक्टरों का विरोध, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं

Jaipur News In Hindi: जयपुर कोर्ट परिसर में डॉक्टर के परिजनों से मारपीट के विरोध में निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए. ओपीडी सेवाएं बंद रहने से मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 08 May 2026 02:58 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोर्ट कैंपस में एक निजी अस्पताल से जुड़े डॉक्टर के परिजनों के साथ कथित मारपीट के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. घटना के विरोध में शहर के सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए. इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिल रहा है.

ओपीडी, ओटी और पैथोलॉजी सेवाएं ठप

हड़ताल की वजह से शहर के ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं. कई अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और पैथोलॉजी सेवाएं भी पूरी तरह प्रभावित हुईं. इलाज के लिए पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई लोग अस्पतालों से बिना इलाज लौटते नजर आए.

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मरीजों का कहना है कि अचानक सेवाएं बंद होने से उन्हें काफी दिक्कत हुई, खासकर उन लोगों को जो पहले से इलाज के लिए समय लेकर पहुंचे थे.

डॉक्टरों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि आए दिन डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं. उनका कहना है कि अगर डॉक्टर और उनके परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा.

डॉक्टरों के मुताबिक यह हड़ताल फिलहाल सिर्फ एक दिन के लिए रखी गई है. हालांकि आगे आंदोलन जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला रात में होने वाली जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में लिया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल को बताया गलत

इस पूरे मामले पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए और मरीजों का इलाज जारी रखना चाहिए. उनका कहना है कि हड़ताल की वजह से आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और कई बार मरीजों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है.

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जानकारी के मुताबिक डॉक्टर सोमदेव बंसल हाल ही में इलाज से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए थे. उसी मामले में पैरवी के लिए उनके परिवार के लोग कोर्ट पहुंचे थे.

आरोप है कि इसी दौरान कोर्ट परिसर में उनके साथ मारपीट की गई. परिवार ने कुछ अधिवक्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है. फिलहाल मामले को लेकर जांच और आगे की कार्रवाई की मांग की जा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 May 2026 02:58 PM (IST)
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