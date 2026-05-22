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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'बच्चा बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि...', जोधपुर में गजेंद्र शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला

'बच्चा बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि...', जोधपुर में गजेंद्र शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Gajendra Singh Shekhawat News: जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास पर जनसुनवाई करते हुए लोगों समस्याएं सुनीं. इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर कई तीखी टिप्पणी भी की.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 22 May 2026 02:21 PM (IST)
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जोधपुर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार (22 मई) को जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनीं. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद राहुल गांधी अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को समझने में असफल रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन बुद्धि अभी भी बच्चे वाली ही है.'

'बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन बुद्धि बच्चे वाली ही है'- केंद्रीय मंत्री

गजेंद्र शेखावत ने कहा कि भारत की राजनीतिक परंपरा रही है कि जब भी देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाता है, तब सभी दल राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान हमला करने की कोशिश हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का समर्थन किया था और घटना की कड़ी निंदा की थी.

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'प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर टिप्पणियां करना दुर्भाग्यपूर्ण'

उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद और विश्वास से देख रही है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों को लेकर की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं. उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वॉटर टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी एग्रीमेंट जैसे अहम समझौते देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और पार्टी लगातार सिमटती जा रही है. उन्होंने कांग्रेस की नेतृत्व शैली और मानसिकता को इसकी बड़ी वजह बताया.

'जब भी जोधपुर के लिए कुछ मांगा, रेल मंत्री ने उससे अधिक दिया'

वहीं जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की रेल सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को मिल रही सफलता के बाद उसके कोच बढ़ाए जा रहे हैं. साथ ही गुजरात के कच्छ क्षेत्र से जालौर होते हुए दिल्ली तक नई रेल सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा. शेखावत ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि 'जोधपुर का बेटा होने के नाते जब भी मैंने जोधपुर के लिए कुछ मांगा, रेल मंत्री ने उससे अधिक दिया.'

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 22 May 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat RAHUL GANDHI Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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