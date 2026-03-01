राजस्थान के अजमेर में ईरान हमले का विरोध, खामेनेई के लिए शोक, भाईचारे की अपील

राजस्थान के अजमेर में आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई और ईरान में हुए हमले के विरोध में मजलिस और जुलूस आयोजित किया गया. अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में अहले सादात संगठन ने ईरान में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया. संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई, उनके परिजनों और स्कूल के छात्र-छात्राओं सहित निर्दोष लोगों पर हुआ हमला अत्यंत निंदनीय और अमानवीय है.

संगठन ने कहा कि इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की गई. वक्ताओं ने कहा कि निर्दोष नागरिकों पर हमला मानवता के खिलाफ अपराध है और इसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए.

भाईचारे और मानवता के भाव को मजबूत करने की अपील

इसी क्रम में तारागढ़ स्थित अजा खाना-ए-आले अबू तालिब में मजलिस का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के बाद एक जुलूस इमाम बारगाह से प्रारंभ होकर दरगाह हजरत मीरा साहिब पहुंचा, जहां दिवंगत आत्माओं की स्मृति में श्रद्धांजलि दी गई.

यह कार्यक्रम पंचायत खुद्दाम सैय्यद ज़ादगान दरगाह हज़रत मीरा साहेब, तारागढ़ अजमेर की ओर से आयोजित किया गया. आयोजकों ने समाज के लोगों से शांति, भाईचारे और मानवता के संदेश को मजबूत करने की अपील की.

यह भी पढ़ें: 'यह दो-चार दिन की जंग नहीं...', खामेनेई की मौत पर जयपुर के इमाम ने किया दावा- दुनिया को अब पता चलेगा