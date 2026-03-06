हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: प्रतिबंध के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी! युवक ने खुद को बताया पुलिसकर्मी

Jodhpur News: प्रतिबंध के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी! युवक ने खुद को बताया पुलिसकर्मी

Jodhpur News in Hindi: जोधपुर में प्रतिबंध के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल के बाद कमिश्नर ने पुलिस की छवि खराब करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 08:51 PM (IST)
राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में स्पा सेंटर पर प्रतिबंध लगा हुआ है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर एक डीपीएस सर्कल स्थित स्पा सेंटर का ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरत कविराज  के नेतृत्व में कमिश्नरेट पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई कर रही है. लेकिन इसी बीच एक स्पा सेंटर के अंदर का वीडियो सामने आने से मामला चर्चा में आ गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा स्पा का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक स्पा सेंटर के अंदर कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है. वीडियो बनाते हुए व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या वह पुलिसकर्मी है. इस पर युवक खुद को पुलिस वाला बताता है. इसके बाद वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उससे सवाल करता है कि आप पुलिस में होकर भी स्पा सेंटर कैसे चला रहे हैं. इस पर युवक पुलिसकर्मी होने का दावा करता है.

वीडियो में उसी जगह सोफे पर तीन महिलाएं भी बैठी दिखाई देती हैं. जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वे स्पा सेंटर में पार्टनर हैं. तो वे जवाब देती हैं कि वे तो यहां होली मनाने आई हैं. इस दौरान वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी सुनाई देता है. यह स्पा सेंटर डीपीएस सर्किल पर आया हुआ है. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला युवक जोधपुर पुलिस की सहायता में लगी प्राइवेट कंपनी की गाड़ी. यानी राजस्थान पुलिस की 112 चेतक सेवा से जुड़ा ड्राइवर बताया जा रहा है, जो उदय मंदिर पुलिस थाने से संबद्ध बताया जा रहा है.

पुलिस की छवि खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई

जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने इस मामले के संज्ञान में आने के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की छवि खराब करने वालों का विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. साथ ही स्पा सेंटर पर भी कार्रवाई की जाएगी.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News POLICE RAJASTHAN NEWS
राजस्थान
