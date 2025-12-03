हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर की गरीब नवाज दरगाह में उर्स से पहले बढ़ा तनाव, लाइसेंस विवाद में खादिम-कमेटी आमने-सामने

अजमेर की गरीब नवाज दरगाह में उर्स से पहले बढ़ा तनाव, लाइसेंस विवाद में खादिम-कमेटी आमने-सामने

Ajmer Sharif Dargah News: अजमेर दरगाह में लाइसेंस आदेश को लेकर खादिम और दरगाह कमेटी आमने-सामने हैं. खादिमों ने इसे तुगलकी फरमान बताया, जबकि कमेटी ने सुरक्षा कारणों से जरूरी बताया.

By : मुबारिक खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 03 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्वप्रसिद्ध दरगाह में इन दिनों एक नया विवाद गहराता जा रहा है. दरगाह कमेटी के हालिया आदेश के बाद खादिमों और कमेटी के बीच टकराव तेज हो गया है. मामला दरगाह में जियारत करवाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के फैसले से जुड़ा है, जिसे खादिम समुदाय ने सख्त शब्दों में खारिज कर दिया है.

दरगाह कमेटी ने 1 दिसंबर को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसकी अंतिम तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई है. इसमें कहा गया है कि अब जियारत करवाने वाले खादिमों को लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा.

इस आदेश के खिलाफ दरगाह के खादिमों ने मोर्चा खोल दिया है. अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए कहा कि यह दरगाह किसी के बाप की नहीं है. यह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है. यहां सदियों से खादिमों की सेवा परंपरा है, किसी कमेटी के एकतरफा फैसले को मंजूर नहीं किया जाएगा.

तुगलकी फरमान नहीं माना जाएगा- सरवर चिश्ती

सरवर चिश्ती ने आगे कहा कि यह दरगाह मुगल काल से चली आ रही एक इस्लामिक संस्था है, और खादिम ही इसके असली सेवक हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी मनमाने तरीके से आदेश जारी कर रही है और खादिमों से न तो सलाह ली जाती है और न ही उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है.

उन्होंने यह भी कहा कि दरगाह में अतिक्रमण और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कमेटी सिर्फ कागजों में नियम बनाती है, लेकिन जमीनी कार्रवाई नहीं करती. चिश्ती ने कहा कि कैमरे लगाने की बात होती है लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि जब कुछ होगा तो ध्यान कौन रखेगा? ये सब तुगलकी फरमान हैं. लाइसेंस जैसी कोई चीज नहीं ली जाएगी.

जायरीनों की सुरक्षा जरूरी- कमेटी

उधर, दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान ने इस पर स्पष्ट कहा कि पूरा आदेश नियमों व कानून के दायरे में है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की गई है. 

बिलाल खान ने कहा कि कई खादिमों का क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आया है. इसलिए लाइसेंस जारी करने से पहले जांच जरूरी है. यह फैसला सिर्फ जायरीनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि अजमेर प्रशासन दरगाह के अंदर और बाहर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई कर रहा है, और इनमें से अधिकांश कब्जे खादिमों के बताए जा रहे हैं.

17 दिसंबर से उर्स शुरू होने जा रहा है. हर साल लाखों जायरीन यहां पहुंचते हैं, ऐसे में विवाद का लगातार बढ़ना प्रशासन और कमेटी दोनों के लिए चिंता का विषय है. इस समय दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं. कमेटी सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन की बात कर रही है, जबकि खादिम इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहे हैं. 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 03 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
MCD Bye Election Result Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
MCD Bye Election Result Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
ट्रेंडिंग
Video: पहले घेवर फिर लड्डू और अब बिरयानी, पुनीत सुपरस्टार ने कीचड़ में डुबोकर खाए चावल- वीडियो वायरल
पहले घेवर फिर लड्डू और अब बिरयानी, पुनीत सुपरस्टार ने कीचड़ में डुबोकर खाए चावल- वीडियो वायरल
हेल्थ
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
यूटिलिटी
अब तक चोरी हुए कितने फोन ढूंढ चुका संचार साथी ऐप? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
अब तक चोरी हुए कितने फोन ढूंढ चुका संचार साथी ऐप? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget