जयपुर में ईदगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, गाय को लेकर सरकार से की बड़ी मांग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गृह राज्य मंत्री ने कहा: अपने लोगों को काटने से रोकें.

राजस्थान के जयपुर में बकरीद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान समुदाय के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग की. इसके साथ ही गाय की बली देने वालों के खिलाफ सखअत कार्रवाई करने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान समुदाय के लोगों के हाथ में बैनर भी दिखाई दिया, जिसे सभी लोग ईदगाह के बाहर लेकर खड़े थे.

इन सबके बीच राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने विरोध प्रदर्शन पर कई सवाल उठा दिए और कहा कि प्रदर्शन की बजाय उन्हें अपने लोगों को गाय को काटने से रोकना चाहिए.

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मुस्लिम समुदाय क्यों कर रहा प्रदर्शन?

प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह गाय को तुरंत राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे. गाय भारतीय संस्कृति, सनातन आस्था और हमारे साझा सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है. बहुसंख्यक समाज की आस्था का सम्मान करने की भी बात कही. इसके साथ ही गाय काटने वालों को फांसी की सजा दिए जाने के प्रावधान की भी मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो इसके नाम पर होने वाली राजनीति और तमाम विवाद खुद ही खत्म हो जाएंगे.

इसके साथ ही कहा कि गाय की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग अक्सर मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं. कई बार बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. इसके नाम पर अक्सर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं. ऐसे में अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो यह समस्याएं काफी हद तक खत्म हो सकती हैं.

इस प्रदर्शन में दर्जनों की संख्या में नमाजी शामिल थे. हालांकि, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस प्रदर्शन पर कई सवाल उठाए और इसपर व्यंग्य किया. उन्होंने कहा कि जिस समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें अपने लोगों को गायों को काटने से रोकना चाहिए. गृह मंत्री के इस बयान को लेकर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है.

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