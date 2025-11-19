हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकेवल राजस्थान में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हैं 21 केस, रंगदारी और ब्लैकमेलिंग समेत ये गंभीर आरोप

Jaipur News: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया. उनसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर, बाबा सिद्दीकी मर्डर और सलमान खान के घर फायरिंग मामले में पूछताछ की जाएगी.

मुबारिक खान
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में पकड़ने के बाद अब भारत लाया जा रहा है. आज सुबह अनमोल को अमेरिका से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाया जाएगा, जिसके बाद जांच एजेंसियां और पुलिस उनसे पूछताछ करेंगी. अनमोल बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला मर्डर, बाबा सिद्दीकी मर्डर सहित कई संगीन अपराधों की संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जाएगी. अनमोल पर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप है. अनमोल बिश्नोई के साथ विमान में पंजाब के दो और वॉन्टेड आरोपी भी हैं.

राजस्थान में दर्ज 21 से अधिक मामले

राजस्थान में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. जयपुर में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के आरोप हैं. यह मुकदमे जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. जयपुर के सांगानेर, रामनगरिया, प्रताप नगर, अशोक नगर, हरमाड़ा, बनीपार्क और जवाहर सर्किल थाने में अनमोल के खिलाफ सात मुकदमे दर्ज हैं.

रंगदारी और ब्लैकमेलिंग के आरोप

अनमोल बिश्नोई पर रंगदारी वसूलने, धमकाने और ब्लैकमेल करने के आरोप हैं. जयपुर के जी क्लब पर हुई फ़ायरिंग मामले में भी अनमोल बिश्नोई का हाथ बताया गया है. राजस्थान पुलिस ने अनमोल बिश्नोई पर एक लाख रुपये का इनाम रखा है. भारत लाने के बाद अनमोल बिश्नोई को पूछताछ के लिए जयपुर लाया जाएगा. 

अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी, लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ा असर

अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है, जो केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. देश भर के कई राज्यों में अनमोल के खिलाफ दर्ज कई आपराधिक मामले हैं. विदेश में ही रहते हुए वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ऑपरेशनों में सक्रिय रहा करता था. भारत वापसी के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा है. अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी लॉरेंस के लिए एक गंभीर चुनौती साबित होगी. 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 19 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Lawrence Bishnoi Rajathan News Anmol Bishnoi JAIPUR NEWS
Embed widget