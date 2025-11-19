कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में पकड़ने के बाद अब भारत लाया जा रहा है. आज सुबह अनमोल को अमेरिका से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाया जाएगा, जिसके बाद जांच एजेंसियां और पुलिस उनसे पूछताछ करेंगी. अनमोल बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला मर्डर, बाबा सिद्दीकी मर्डर सहित कई संगीन अपराधों की संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जाएगी. अनमोल पर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप है. अनमोल बिश्नोई के साथ विमान में पंजाब के दो और वॉन्टेड आरोपी भी हैं.

राजस्थान में दर्ज 21 से अधिक मामले

राजस्थान में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. जयपुर में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के आरोप हैं. यह मुकदमे जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. जयपुर के सांगानेर, रामनगरिया, प्रताप नगर, अशोक नगर, हरमाड़ा, बनीपार्क और जवाहर सर्किल थाने में अनमोल के खिलाफ सात मुकदमे दर्ज हैं.

रंगदारी और ब्लैकमेलिंग के आरोप

अनमोल बिश्नोई पर रंगदारी वसूलने, धमकाने और ब्लैकमेल करने के आरोप हैं. जयपुर के जी क्लब पर हुई फ़ायरिंग मामले में भी अनमोल बिश्नोई का हाथ बताया गया है. राजस्थान पुलिस ने अनमोल बिश्नोई पर एक लाख रुपये का इनाम रखा है. भारत लाने के बाद अनमोल बिश्नोई को पूछताछ के लिए जयपुर लाया जाएगा.

अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी, लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ा असर

अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है, जो केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. देश भर के कई राज्यों में अनमोल के खिलाफ दर्ज कई आपराधिक मामले हैं. विदेश में ही रहते हुए वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ऑपरेशनों में सक्रिय रहा करता था. भारत वापसी के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा है. अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी लॉरेंस के लिए एक गंभीर चुनौती साबित होगी.