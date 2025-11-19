हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेपाल की तरह बिहार में हिंसा भड़काने की साजिश? मुजफ्फरपुर की करिश्मा अजीज पर FIR, जानें मामला

नेपाल की तरह बिहार में हिंसा भड़काने की साजिश? मुजफ्फरपुर की करिश्मा अजीज पर FIR, जानें मामला

Bihar Crime News: एक्स प्लेटफॉर्म पर 16 नवंबर को वीडियो शेयर किया गया है. इसके बाद मुजफ्फरपुर के साइबर थाने में शिकायत दर्ज हुई है. शेयर किया गया वीडियो 32 सेकेंड का है.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा का चुनाव (2025) समाप्त हो चुका है. इस बीच नेपाल की तरह बिहार में भी हिंसा भड़काने की साजिश सामने आई है. पूरा मामला मुजफ्फरपुर से जुड़ा है. इस मामले में साइबर थाने में एक युवती करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

क्या है मामला?

करिश्मा अजीज मुजफ्फरपुर की रहने वाली बताई जा रही है. उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक भ्रामक वीडियो शेयर किया है. वीडियो जब पुलिस तक पहुंचा तो इसे नफरत और हिंसा फैलाने वाला माना गया. इसके बाद साइबर थाने के एएसआई दयाल नारायण सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई. 

प्राथमिकी में करिश्मा अजीज नाम की युवती (एक्स आईडी: @KarishmaAziz_) को मुख्य आरोपित बनाया है. शिकायत में दयाल नारायण सिंह ने कहा है कि 16 नवंबर की शाम को जिले के सोशल मीडिया कोषांग से सूचना मिली कि करिश्मा अजीज ने अपने एक्स हैंडल पर 32 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया है. बता दें कि वीडियो पोस्ट करने की तारीख भी 16 नवंबर है.

वीडियो को बताया गया फेक

साइबर थाने के एएसआई दयाल नारायण सिंह ने अपने आवेदन में कहा है कि वीडियो के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है जबकि ऐसा नहीं हुआ है. वायरल वीडियो फेक और भ्रामक होने के बावजूद वास्तविक प्रदर्शन का रूप देकर सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया गया है. यह आम जनता के बीच नफरत, अशांति एवं दंगा भड़काने की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है.

बताया गया कि करिश्मा अजीज नाम की युवती मुजफ्फरपुर की रहने वाली है. युवती के एक्स हैंडल से शेयर किए गए वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिहार में भी नेपाल के जेन-जी जैसा हिंसक विरोध-प्रदर्शन का वातावरण तैयार करने अथवा उसे उकसाने का प्रयास कर रही है. करिश्मा अजीज की यह कृत्य जन-शांति भंग करने, अफवाह फैलाने एवं समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला अपराध है.

Published at : 19 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Tags :
Muzaffarpur BIHAR NEWS Karishma Aziz
