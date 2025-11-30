Chandigarh News: चंडीगढ़ में स्थित रोज गार्डन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बाथरूम में दिन-दहाड़े एक महिला की हत्या कर दी गई. महिला की खून से लथपथ लाश मिली. लाश के पास एक चाकू भी पड़ा मिला. साथ ही महिला की गर्दन पर गहरे घाव लगे थे.

पुलिस ने शुरू की फिंगर प्रिंट जांच

घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी दलवीर ने कहा कि महिला की पहचान कर ली गई है. मृतक का नाम दीक्षा है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली है और वह कुछ सालों से चंडीगढ़ के सारंगपुर में रह रही थी. उसकी उम्र लगभग 30 साल है. घटना स्थल से एक चाकू बरामद हुआ है और साथ ही फिंगरप्रिंट की जांच की जा रही है. दोषी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

अब तक पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला का अपने पति से झगड़ा चल रहा था और वह एक साल से उससे अलग रह रही थी. पुलिस का मानना ​​है कि महिला का चाकू से गला काटकर कत्ल किया गया है. पुलिस ने बाथरूम को सील कर दिया है और महिला की लाश सेक्टर 16 के मुर्दाघर में रख दी है और साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. लाश के पास एक पर्स भी पड़ा मिला है.

जांच के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम

पुलिस ने बताया कि सलमा नाम की एक महिला रोज गार्डन बाथरूम में ड्यूटी पर थी, लेकिन उसकी रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई थी और वह हरियाणा के पुंडरी में छुट्टी पर गई थी. पुलिस ने अब बाथरूम को सील करके ताला लगा दिया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया.

टीम ने बाथरूम के अंदर से खून के सैंपल, चाकू और अन्य जरुरी सबूत इकट्ठा किए. आसपास के इलाके से उंगलियों के निशान भी लिए गए. जांच के लिए पूरे बाथरूम को सभी तरफ से सील कर दिया गया है. इसके अलावा, रोज गार्डन के आसपास लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जिस महिला की लाश मिली थी वह गार्डन में अकेली आई थी या उसके साथ कोई और भी था.