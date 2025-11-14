हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबTarn Taran Bypolls Result Live: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना आज, आप और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर

Tarn Taran Bypolls Result Live: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना आज, आप और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर

Tarn Taran By Polls Results Live : तरन तारन सीट से आम आदमी पार्टी के कश्मीर सिंह सोहल MLA थे. उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं. इस सीट पर आप, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 07:09 AM (IST)

LIVE

Key Events
Tarn Taran Bypolls Result 2025 Live Updates Punjab By-election Sukhwinder Kaur Harmeet Singh Sandhu AAP Congress BJP Tarn Taran Bypolls Result Live: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना आज, आप और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
tarn taran punjab bypolls 2025 results
Source : abp live

Background

पंजाब की बहुचर्चित तरन तारन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 14 नवंबर 2025, शुक्रवार को सुबह 8 बजे सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू होगी. 11 नवंबर को मतदान में 60.95 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी. तरन तारन सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के कश्मीर सिंह सोहल विधायक थे, जिनके निधन के बाद यहां उपचुनाव कराना जरूरी हो गया. तरन तारन विधानसभा उपचुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने की संभावना है.

राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) सीट बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है, जबकि अन्य प्रमुख दल- कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्थिति में बदलाव की कोशिश में हैं. इस चुनावी मैदान में 15 उम्मीदवार हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में पात्र मतदाताओं की संख्या 1,92,838 है, जिनमें 1,00,933 पुरुष, 91,897 महिलाएं और आठ तृतीय लिंग के मतदाता हैं. AAP ने हरमीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है.

तरन तारन से तीन बार विधायक रहे संधू जुलाई में AAP में शामिल हुए थे. कांग्रेस ने इस सीट से अपनी तरन तारन जिला इकाई के अध्यक्ष करणबीर सिंह बुर्ज को मैदान में उतारा है. कृषक और रियल एस्टेट व्यवसायी बुर्ज पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. अकाली दल ने सुखविंदर कौर रंधावा को मैदान में उतारा है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है.

06:38 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Tarn Taran Bypolls Result Live: आप,बीजेपी, कांग्रेस के लिए अहम चुनाव

पंजाब में तरनतारन सीट पर उपचुनाव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं. अगर आप यहां से जीती तो वह इसे अपने पक्ष में भुनाएगी वहीं बीजेपी या कांग्रेस अगर जीतती हैं तो वह इसे भगवंत मान सरकार के खिलाफ जनमत के तौर पर पेश करेंगे. 

