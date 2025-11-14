पंजाब की बहुचर्चित तरन तारन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 14 नवंबर 2025, शुक्रवार को सुबह 8 बजे सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू होगी. 11 नवंबर को मतदान में 60.95 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी. तरन तारन सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के कश्मीर सिंह सोहल विधायक थे, जिनके निधन के बाद यहां उपचुनाव कराना जरूरी हो गया. तरन तारन विधानसभा उपचुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने की संभावना है.

राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) सीट बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है, जबकि अन्य प्रमुख दल- कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्थिति में बदलाव की कोशिश में हैं. इस चुनावी मैदान में 15 उम्मीदवार हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में पात्र मतदाताओं की संख्या 1,92,838 है, जिनमें 1,00,933 पुरुष, 91,897 महिलाएं और आठ तृतीय लिंग के मतदाता हैं. AAP ने हरमीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है.

तरन तारन से तीन बार विधायक रहे संधू जुलाई में AAP में शामिल हुए थे. कांग्रेस ने इस सीट से अपनी तरन तारन जिला इकाई के अध्यक्ष करणबीर सिंह बुर्ज को मैदान में उतारा है. कृषक और रियल एस्टेट व्यवसायी बुर्ज पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. अकाली दल ने सुखविंदर कौर रंधावा को मैदान में उतारा है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है.