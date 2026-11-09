'पंजाब में इस बार बंगाल दोहराया जाएगा', सतीश पूनिया का बड़ा दावा

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि पंजाब में इस बार बंगाल दोहराया जाएगा. जिस तरह से बंगाल और त्रिपुरा को लेकर धारणा बनी हुई थी कि बीजेपी वहां नहीं जीत सकती है, उस मिथक को पंजाब में भी इस बार तोड़ दिया जाएगा.

बीजेपी के पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, ''बीजेपी ने तमाम मौकों पर मिरेकल यानी चमत्कार किए हैं, यह मिरेकल इस बार पंजाब में होगा.'' उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान सरकार को लेकर लोगों में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है.

घबराहट में AAP ने लिस्ट जारी की- सतीश पूनिया

आम आदमी पार्टी की 10 दिन पहले आई पहली लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा, ''यह आम आदमी पार्टी की रणनीति नहीं बल्कि घबराहट का नतीजा है. जिस तरह से उसके विधायकों में भगदड़ मची हुई थी और तीन विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को लग रहा था कि आने वाले दिनों में तमाम दूसरे विधायक भी बीजेपी के साथ ही अकाली दल और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस भगदड़ को रोकने के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी की गई है. इसमें साफ तौर पर उसकी घबराहट नजर आती है.''

'भगवंत मान से ज्यादा नाराजगी केजरीवाल को लेकर है'

सतीश पूनिया का दावा है कि भगवंत मान सरकार को लेकर लोगों में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है. पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा. पंजाब के लोगों में भगवंत मान से ज्यादा नाराजगी अरविंद केजरीवाल को लेकर है. पंजाब के लोगों को यह लगता है कि केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली को लूटा था, उसी तरह से वह पंजाब को लूटना चाहते हैं. भगवंत मान सिर्फ मुखौटा है, असली चेहरा अरविंद केजरीवाल का है.

हम पंजाब में अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े हो चुके- सतीश पूनिया

उन्होंने आगे कहा, ''पहले बीजेपी अकाली दल के साथ लड़ती थी, हमें सिर्फ 23 सीटें दी जाती थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक चुनाव से पहले हमारे साथ आ रहे हैं, इससे यह साफ है कि बीजेपी पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुई है. हम पंजाब में अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े हो चुके हैं. बीजेपी की स्थिति और उसकी संभावनाएं पंजाब में लगातार प्रबल होती जा रही हैं.''

अकाली दल के साथ समझौते पर पूनिया क्या बोले?

पंजाब में अकाली दल के साथ समझौते की संभावनाओं पर सतीश पूनिया ने कहा, ''फिलहाल हमारी तैयारी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की है, जन चर्चा जरूर है, लेकिन समझौते को लेकर अभी भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. इस बारे में अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है. पंजाब के लेवल पर पार्टी नेताओं में इसे लेकर अलग-अलग राय है. हमारा फोकस अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों को लेकर है. समझौते को लेकर केंद्र जैसा निर्देश देगा, हम वैसा ही करेंगे.''

डबल इंजन की सरकार में पंजाब का ज्यादा विकास होगा- सतीश पूनिया

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया ने ये भी कहा कि पंजाब के लोगों को इस बात का यकीन है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्र से उसे ज्यादा मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, ''डबल इंजन की सरकार में पंजाब का ज्यादा विकास होगा और नशा और भ्रष्टाचार खत्म होगा. इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी पंजाब में और मजबूत हुई है.''

'पंजाब में बीजेपी नशा, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी'

पूनिया ने आगे कहा कि पंजाब में बीजेपी नशा, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने ये भी कहा कि नीट पेपर लीक, जेन जी के आंदोलन और वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार चलाई जा रही मुहिम का पंजाब चुनाव में बीजेपी पर कोई निगेटिव असर नहीं पड़ेगा. पंजाब की जनता जानती है कि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है. डबल इंजन की सरकार में ही पंजाब आगे बढ़ सकता है.''

पंजाब चुनाव से पहले AAP के लिए बढ़ीं चुनौतियां, BJP-कांग्रेस के संपर्क में कई विधायक