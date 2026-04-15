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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'राघव चड्ढा ने अशोक मित्तल के घर पर कराई ED की रेड', AAP ने किया बड़ा दावा

'राघव चड्ढा ने अशोक मित्तल के घर पर कराई ED की रेड', AAP ने किया बड़ा दावा

Ashok Mittal ED Raid: राघव चड्ढा को हटाकर हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता नियुक्त किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 04:11 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के जालंधर स्थित घर और उनकी निजी यूनिवर्सिटी पर ईडी ने छापा मारा. इस पर आप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राघव चड्ढा ने बीजेपी की मदद से अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड कराई है. इस पर राघव चड्ढा या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. 

'डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने से नाराज थे राघव चड्ढा'

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा, "अभी कुछ दिन पहले डॉ अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया. इससे पहले ये पद राघव चड्ढा के पास होता था. ये बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा बहुत नाराज थे इस बात को लेकर कि डिप्टी लीडर उनको हटाकर अशोक मित्तल को क्यों बनाया गया?"

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इसके आगे उन्होंने कहा, "क्या ये महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, डॉ अशोक मित्तल डिप्टी लीडर बने, उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हो जाए और राघव चड्ढा को केंद्र की तरफ से जेड प्लस की सिक्योरिटी मिल जाए. क्या ये महज संयोग हो सकता है?"

राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई- आप

अपने वीडियो में अनुराग ढांडा आगे कहते हैं, "मैं इसी से संबंधित कई जर्नलिस्ट साथियों से बात कर रहा था. कई लोगों ने मुझे ये कंफर्म किया कि उनके सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि पिछले दिनों में राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है. उसी मीटिंग में ये तय हो गया था कि डॉ अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाएगी. इससे पंजाब में बीजेपी के चुनावी कैंपेन का आगाज होगा...राघव चड्ढा ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलकर पहली बात यही की कि डॉ अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाए. उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जाए." 

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Published at : 15 Apr 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Breaking News Abp News PUNJAB NEWS Ashok Mittal
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