'राघव चड्ढा ने अशोक मित्तल के घर पर कराई ED की रेड', AAP ने किया बड़ा दावा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के जालंधर स्थित घर और उनकी निजी यूनिवर्सिटी पर ईडी ने छापा मारा. इस पर आप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राघव चड्ढा ने बीजेपी की मदद से अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड कराई है. इस पर राघव चड्ढा या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

'डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने से नाराज थे राघव चड्ढा'

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा, "अभी कुछ दिन पहले डॉ अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया. इससे पहले ये पद राघव चड्ढा के पास होता था. ये बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा बहुत नाराज थे इस बात को लेकर कि डिप्टी लीडर उनको हटाकर अशोक मित्तल को क्यों बनाया गया?"

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इसके आगे उन्होंने कहा, "क्या ये महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, डॉ अशोक मित्तल डिप्टी लीडर बने, उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हो जाए और राघव चड्ढा को केंद्र की तरफ से जेड प्लस की सिक्योरिटी मिल जाए. क्या ये महज संयोग हो सकता है?"

Is Raghav Chaddha behind these ED raids on AAP MP Dr Ashok Mittal?



Many Journalists confirmed in personal conversation about having source based info of Raghav meeting BJP top leadership recently but their respective media organisations are not running this news.



Our media run… pic.twitter.com/dgjmVO2hId — Anurag Dhanda (@anuragdhanda) April 15, 2026

राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई- आप

अपने वीडियो में अनुराग ढांडा आगे कहते हैं, "मैं इसी से संबंधित कई जर्नलिस्ट साथियों से बात कर रहा था. कई लोगों ने मुझे ये कंफर्म किया कि उनके सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि पिछले दिनों में राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है. उसी मीटिंग में ये तय हो गया था कि डॉ अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाएगी. इससे पंजाब में बीजेपी के चुनावी कैंपेन का आगाज होगा...राघव चड्ढा ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलकर पहली बात यही की कि डॉ अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाए. उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जाए."

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