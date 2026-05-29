Punjab News: लुधियाना में दो नाबालिग लड़कियां लापता! जन्मदिन सामान लेने निकली थीं, नहीं लौटीं घर

Ludhiana Missing Girls Case: पंजाब के लुधियाना के जमालपुर इलाके से दो नाबालिग लड़कियों के संदिग्ध हालात में लापता होने का मामला सामने आया है. दोनों लड़कियां घर से जन्मदिन का सामान खरीदने के लिए निकली थीं लेकिन उसके बाद वापस घर नहीं लौटीं. इस घटना के बाद परिवार में चिंता का माहौल है और पुलिस जांच में जुट गई है.

परिजनों ने आशंका जताई है कि दोनों लड़कियों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया है. अभी तक दोनों लड़कियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिवार वाले काफी परेशान.

कैसे हुई घटना?

शिकायतकर्ता ज्योति देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी 13 साल की बेटी आशिका कुमारी अपनी 16 साल की सहेली खुशी कुमारी के साथ 26 मई 2026 को ताजपुर रोड पर जन्मदिन का सामान लेने गई थी. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब दोनों घर वापस नहीं आईं, तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की.

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परिवार के सदस्यों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश के बावजूद जब दोनों का कोई पता नहीं चला, तो इस घटना की सूचना जमालपुर पुलिस स्टेशन को दी गई. परिवार वालों का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गलत नीयत से दोनों लड़कियों को अपने कब्जे में लेकर कहीं छुपा रखा है. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है. मामले में थाना जमालपुर पुलिस ने अज्ञात दोषी के खिलाफ BNS की धारा 127(6) के तहत केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस दोनों लड़कियों की तलाश में जुटी है.

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