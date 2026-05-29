Punjab: अमृतसर में भीषण आग! बांस बाजार में जिंदा जला एक दुकानदार, 20 से अधिक दुकानें जलकर राख
Amritsar Fire News: पंजाब के अमृतसर के रामबाग बाजार में भीषण आग लगने से कई दुकानें जल गईं और बांस की दुकान चलाने वाले दिव्यांग दुकानदार की आग में जिंदा जलकर मौत हो गई.
Punjab Market Fire News: पंजाब के अमृतसर के राम बाग चौक यानी बांसों वाले बाजार में गुरुवार को भीषण आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया है. बाजार में बड़ी मात्रा में बांस, लकड़ी की सीढ़ियां और अन्य ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने कुछ ही देर में भयानक रूप धारण कर लिया और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपेटों से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
जानकारी के अनुसार, आग सबसे पहले रामबाग बाजार में एक बांस की दुकान में लगी और देखते ही देखते यह आग आसपास के कई दुकानों तक तेजी से फैल गई. इस दौरान हादसे में एक दुकानदार कि जिंदा जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक की बाजार में बांस की दुकान थी. मृतक दिव्यांग था, जिस कारण वह समय रहते दुकान से बाहर नहीं निकल सका और आग की चपेट में आ गया.
20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख
आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 20 से 25 दुकानें इसकी चपेट में आ कर जलकर राख हो गईं. कई दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया. एक दुकान के ऊपर लगा मोबाइल टावर भी आग की चपेट में आ गया, जिसके कारण टावर गिरने का खतरा पैदा हो गया.
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घटना के दौरान कई दुकानदार अपने सामने कारोबार को जलते देखकर रो पड़े. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था और आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए.
फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा
घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की. संबंधित विभागों की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं. हालांकि अभी तक आग लगने के असल कारणों का पता नहीं चल पाया है.
दुकानदार अनूप कुमार ने बताया कि राम बागा और कोट आत्मा सिंह इलाके की लगभग सभी दुकानें आग की चपेट में आ गई हैं. उन्होंने कहा कि बांस और लकड़ी का सामान होने के कारण आग तेजी से फैली और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने रोते हुए कहा कि उनके छोटे बच्चे हैं और अब परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा, यह समझ नहीं आ रहा है.
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Source: IOCL