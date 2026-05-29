पंजाब निकाय चुनाव 2026 रिजल्ट: AAP को सबसे ज्यादा सीट, BJP, कांग्रेस और SAD का जानें हाल

पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतगणना जारी है. अभी तक नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है. 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के 1977 वार्डों में से अभी तक 1527 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं. आम आदमी पार्टी ने 753 वार्डों जीत हासिल की है.

जबकि कांग्रेस ने 299, 226 वार्डों में आजाद उम्मीदवार और 153 में शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की. बीजेपी 90 वार्डों में जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 6 वार्डों में जीत हासिल की है. चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक डांस करते हुए आतिशबाजी कर रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही है.

पंजाब के लोग नफरत की राजनीति को नकार रहे हैं-हरपाल सिंह चीमा

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जारी मतगणना के बीच पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि इन चुनाव नतीजों का आने वाले विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा और पार्टी दोबारा सरकार पंजाब में बनाएगी. चुनावों में बीजेपी के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर चीमा ने कहा, ''इससे साबित हो गया है कि पंजाब के लोग नफरत की राजनीति को नकार रहे हैं.'' उन्होंने पंजाब के सभी वोटर्स और अपने समर्थकों को शुक्रिया किया है.

वोटर्स ने भगवंत मान के कामों पर मुहर लगाई- हरपाल सिंह चीमा

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा, ''पंजाब के सभी वोटरों और समर्थकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो AAP के साथ खड़े हुए हैं. हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ खड़े हैं और सरकार द्वारा किए गए कामों के ऊपर एक बार फिर मोहर लगाई है. सभी का धन्यवाद. अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें 70% से ऊपर AAP जीत चुकी है. अभी मतगणना जारी है. मुझे पूरा भरोसा है कि हम 90% से अधिक वार्ड में जीत हासिल करेंगे."

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