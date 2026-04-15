राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी पर सियासत, सौरभ भारद्वाज बोले- BJP इतनी ज्यादा बेताब है कि...

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को केंद्र सरकार द्वारा जेड प्लस सुरक्षा प्रदान किए जाने की खबरों पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी के काम करने का तरीका है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख ने लिखा कि BJP सरकार का तरीका बहुत ही अंदाज़ा लगाने लायक है. राघव चड्ढा को ED से धमकी मिली और डर या लालच की वजह से उन्होंने अपनी ही पार्टी को धोखा देने का फ़ैसला किया- जिस पार्टी ने उन्हें MP बनाया या आज वे जो कुछ भी हैं, उसी पार्टी की वजह से हैं. जब सोशल मीडिया पर राघव की आलोचना हुई, तो BJP के लोग राघव का बचाव करने के लिए आगे आए.

'राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को निशाना बनाया...'

पूर्व विधायक ने लिखा कि डिप्टी लीडर के पद पर, AAP ने राघव की जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया. अब ED ने राघव को परेशान करने के बजाय अशोक मित्तल को निशाना बनाया और उनके घर और दफ़्तर पर छापा मारा और केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा दे दी.

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उन्होंने लिखा कि यह सब कुछ आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ लगता है. इससे पता चलता है कि BJP सरकार इतनी ज़्यादा बेताब है कि उसने राघव चड्ढा के लिए MP अशोक मित्तल पर भी छापा मार दिया.

वहीं आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, “राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता. यह महज इत्तेफाक नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाकर उनकी जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी है. इसी के साथ आज उनके यहां छापेमारी भी हो रही है. हाल ही में हमें कुछ कथित सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं और राघव चड्ढा के बीच एक बैठक हुई थी. उस बैठक में यह तय किया गया था कि राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा दी जाएगी, जबकि अशोक मित्तल के खिलाफ कार्रवाई होगी. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.”