Punjab Weather News: पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड के साथ अब कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है. जिस कारण लोग कांप रहे हैं और सर्दी बढ़ रही है. मौसम विभाग ने आज यानी 14 दिसंबर के लिए पंजाब के 13 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है. 6.8 डिग्री तापमान के साथ आदमपुर राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा. इसके साथ ही अब दिन का तापमान भी घटना शुरू हो गया है. फरीदकोट में दिन का तापमान 25.6 डिग्री दर्ज किया गया.

आज मौसम रहेगा सूखा

मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे राज्य में मौसम सूखा रहेगा. हालांकि हिमाचल से लगते इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली), फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना शामिल हैं. कोहरे के कारण दृश्यता (विजिबिलिटी) पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.

रात का तापमान बढ़ने लगा

राज्य में अब न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. पंजाब में बठिंडा की रातें सबसे गर्म रहीं, जहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा. वहीं आदमपुर के बाद लुधियाना में दूसरा सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया है.

चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री, पटियाला में 8.8 डिग्री, पठानकोट में 8.9 डिग्री और अमृतसर में 10.3 डिग्री रहा. इसी तरह रूपनगर में 11 डिग्री और मोहाली में 11.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है.

दिन में भी ठंड बढ़ने लगी

अब दिन के तापमान भी घटने शुरू हो गए हैं. यह हालात 20 तारीख तक बने रह सकते हैं. राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है.

चंडीगढ़ में दिन का तापमान 21.6 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसमें 2.3 डिग्री की गिरावट आई है. इसी तरह अमृतसर में अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री रहा, जहां 3.7 डिग्री की कमी दर्ज हुई. लुधियाना और पटियाला में दिन का तापमान 20 और 21.5 डिग्री दर्ज किया गया, दोनों जगहों पर 2.2 डिग्री की गिरावट आई है. पठानकोट में 5.9 डिग्री की बड़ी कमी के साथ अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं मोहाली में दिन का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.

पॉल्यूशन बढ़ेगा, 21 के बाद ठंड तेज होगी

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, लेकिन यह कमजोर है. इसके साथ ही हवाओं की रफ्तार भी घट गई है, जिसके कारण पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे बादल छाए रहेंगे. इस दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी. अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ेगा, जिसके बाद राज्य में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. हालांकि 21 दिसंबर को जब दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, उसके बाद पंजाब में ठंड और बढ़ने की संभावना है.