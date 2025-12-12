Punjab News: पंजाब के अबोहर से गुरुवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाकर एक युवक की हत्या कर दी. इस घटना से पूरे परिसर में दहशत फैल गई. गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी.

पेशी पर आए युवक पर बरसाईं गोलियां

सूत्रों के अनुसार, मृतक की पहचान आकाश उर्फ गोलू पंडित के रूप में हुई है. वह अपने दो साथियों के साथ किसी केस की पेशी के लिए अदालत आया था. जैसे ही वह पार्किंग में पहुंचा, उसी समय दो हथियारबंद हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि तीन से चार गोलियां आकाश को लगीं.

जख्मी हालत में आकाश को तुरंत अबोहर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

गैंगवार की आशंका, पुरानी रंजिश सामने आई

घटना की जानकारी मिलते ही एस.एस.पी. गुरमीत सिंह, एस.पी. (डी) समेत भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर पहुंचा. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इस फायरिंग को गैंगवार से जुड़ा मामला बताया है. अधिकारियों ने बताया कि मृतक आकाश और हमलावर दोनों ही अपराधी पृष्ठभूमि वाले हैं. दोनों पक्षों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है.

एस.एस.पी. गुरमीत सिंह ने दावा किया है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए तहसील परिसर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके.