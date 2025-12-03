Punjab News: 'मेरा मामा DSP है', चेकिंग के लिए रोकी कार तो महिला ने किया ड्रामा, खूब कटा बवाल

Jalandhar News: पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन के पास उस समय माहौल गरमा गया, जब ट्रैफिक पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान एक कार को रोका और उसमें बैठी महिला अचानक हंगामा करने लगी. घटना धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और यातायात भी बाधित हो गया.

वीडियो बनाते देख भड़की महिला

जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की रूटीन चेकिंग कर रही थी. उसी दौरान एक महिला की कार को रोका गया. पुलिस जैसे ही कार की तलाशी लेने लगी, पास ही खड़ा एक युवक पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगा. जैसे ही महिला ने देखा कि युवक उसकी वीडियो बना रहा है, वह भड़क उठी और चिल्लाने लगी.

महिला ने युवक पर लगाया आरोप

गुस्से में महिला ने युवक पर आरोप लगाया कि वह उसकी इज्जत उछाल रहा है और बिना वजह वीडियो बना रहा है. महिला ने यह भी कहा कि वह कोई नशा तस्कर नहीं है, जो उसे इस तरह रोका या चेक किया जाए. इतना ही नहीं, उसने युवक को धमकी देते हुए कहा कि उसका मामा डीएसपी है और वह उसे अच्छी तरह जानती है. यह सुनकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए.

युवक ने शांत रहते हुए महिला को जवाब दिया कि चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, कानून सबके लिए बराबर है. पुलिस चेकिंग सभी गाड़ियों की होती है और यह नियम हर किसी पर लागू होता है. युवक ने कहा कि वीडियो बनाना उसकी सुरक्षा का तरीका है ताकि किसी भी गलत आरोप से बचा जा सके.

इस दौरान, वीडियो में देखा गया कि जीआरपी का एक पुलिसकर्मी कार में बैठा था. वह बार-बार महिला को शांत रहने और कार में बैठने के लिए कह रहा था. महिला का दावा था कि वह उस पुलिसकर्मी को जानती है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग रोकने से इनकार कर दिया और अपनी कार्रवाई जारी रखी.

10 मिनट तक चलती रही बहस

महिला और युवक के बीच लगभग 10 मिनट तक बहस चली. लगातार हंगामा होने से वहां भीड़ जुटने लगी और लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने महिला को समझाया और उसे कार में बैठाया. इसके बाद गाड़ी की चेकिंग पूरी की गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो वहीं कुछ लोग महिला के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं.