Punjab Holidays: दिसंबर में छुट्टियों की भरमार! बच्चों की हो गई मौज... इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

Punjab School Winter Holidays: नवंबर महीना बच्चों के लिए छुट्टियों के पक्ष से काफी अच्छा रहा था, लेकिन दिसंबर महीना भी कम रोमांचक नहीं होगा. जबरदस्त ठंड पड़नी शुरू हो गई है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए स्कूल से उन्हें विंटर ब्रेक दिया जाएगा. पिछले महीने कई छुट्टियां आईं, जिस कारण बच्चों की मौज रही. आज से दिसंबर महीना शुरू हो गया और साल 2025 भी अपने आखिरी महीने के बीच प्रवेश कर गया है. .

इस महीने कब-कब छुट्टी रहेगी?

दिसंबर महीना शुरू हो गया है और ठंड पहले ही अपना कहर दिखाने लगी है. इसी के साथ पंजाब में बच्चों के लिए छुट्टियों की बहुतायत आने वाली है. हर साल की तरह इस बार भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में विंटर ब्रेक रखी जाती है, जिसके साथ और कई त्योहार और पारंपरिक छुट्टियां भी पड़ रही हैं. इस महीने 7 दिसंबर (रविवार), 13 दिसंबर (दूसरा शनिवार), 14 दिसंबर (रविवार), 21 दिसंबर (रविवार) की छुट्टी रहेगी. 25 दिसंबर को क्रिसमस है, जबकि 25 और 26 दिसंबर को शहीदी समागम के मद्देनजर आरक्षित छुट्टियां होंगी.

यह महीना छुट्टी से रहेगा भरपूर

27 दिसंबर को भी शहीदी सभा के कारण छुट्टी रहेगी, और 28 दिसंबर (रविवार) को भी साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. आमतौर पर पंजाब में 25 दिसंबर से एक हफ्ते की विंटर ब्रेक शुरू हो जाती है, लेकिन ठंड बढ़ने के कारण इस साल यह ऐलान और भी पहले किया जा सकता है. कुल मिलाकर, दिसंबर महीना बच्चों के लिए छुट्टियों से भरपूर रहने वाला है.

इन छट्टियों के दौरान बच्चे अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे, लेकिन मजे के साथ ही विंटर ब्रेक में दिए गए होमवर्क को नजरअंदाज न करें. बढ़ती ठंड को देखते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखे और कपड़े अच्छे से पहने.

