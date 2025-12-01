Punjab Weather: पंजाब के कई जिलों में कड़ाके की ठंड, कई शहर शिमला से भी ज्यादा ठंडे, कोल्ड वेव का अलर्ट जारी
Punjab Weather: पंजाब और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. मौसम विभाग की ओर से आज और कल के लिए कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही कई शहर शिमला से भी ज्यादा ठंडे बताए जा रहे हैं.
Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में सुबह-शाम ठंड बढ़ गई है. कई जिलों में रात का तापमान इतना गिर गया है कि यह शिमला के तापमान से भी कम है. अब ठंड ने लोगों को कांपना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग की ओर से आज और कल के लिए कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की कमी दर्ज की गई है और यह अब सामान्य तापमान के करीब पहुंच गया है. राज्य में सबसे कम तापमान 2.0°C फरीदकोट में दर्ज किया गया, जबकि सगौल तापमान बठिंडा का ज्यादा रहा है, यहां 27.1°C दर्ज हुआ.
8 जिलों में शीत लहर का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हरियाणा के ऊपर बना हुआ है और इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है. दूसरी ओर, पड़ोसी राज्य हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी तापमान घटा है. आज होशियारपुर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, बठिंडा, मोगा और जालंधर जिलों में कोल्ड वेव के असर का अंदाजा है. इस दौरान मौसम सूखा रहेगा.
पंजाब और चंडीगढ़ की हवा प्रदूषित
पंजाब और चंडीगढ़ के ज्यादातर शहरों में वातावरण की गुणवत्ता खराब है. हालांकि धान का सीजन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन एक्यूआई (AQI) में कोई सुधार नहीं आ रहा है. अमृतसर का AQI सुबह छह बजे 94 दर्ज किया गया, बठिंडा 76, जालंधर 180, खन्ना 115, लुधियाना 120, मंडी गोबिंदगढ़ 239, पटियाला 105, रूपनगर 63 दर्ज हुआ. चंडीगढ़ के सेक्टर-22 का AQI दर्ज नहीं हुआ. इसके साथ-साथ पंजाब यूनिवर्सिटी और न्यू चंडीगढ़ से जुड़े सेक्टर-25 का AQI 128 है, जबकि मोहाली से लगे सेक्टर-53 का AQI भी दर्ज नहीं हुआ.
जनिए आने वाले हफ्ते के मौसम के बारे में
अगले 7 दिनों तक राज्य में मौसम पूरी तरह सूखा रहने की संभावना है. कुछ गिने-चुने इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3 दिनों में 2–4°C तक घटाव दर्ज हो सकता है. इसके बाद तापमान स्थिर रहने की संभावना है.
