Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में आज भी सामान्य दिनों की तरह मौसम साफ बना हुआ है. आंतरिक इलाकों में कोहरा नहीं है, हालांकि बाहरी इलाकों और हाईवे पर हल्का कोहरा छाया हुआ है. आज भी हल्की धूप निकलने की संभावना जताई जा रही है.

दूसरी ओर पिछले कई दिनों से धूप पूरी तरह नहीं खिली. पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंडक महसूस की जा रही है. यह हालात आने वाले दिनों में भी इसी तरह बने रहने की संभावना है. ठंडी हवाओं के कारण ही दिन और रात के तापमान में लगातार कमी आ रही है. आज से पंजाब के कई जिलों में तीन दिनों के लिए शीत लहर और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिस कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइटें भी रद्द हो गई हैं.

दिन और रात के तापमान में अभी भी बड़ा अंतर

मौसम विभाग के मुताबिक दिन का अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस एसबीएस नगर (मोहाली) में मापा गया है. इससे साफ होता है कि अभी भी दिन और रात के तापमान में बड़ा फर्क बना हुआ है.

पंजाब और चंडीगढ़ के बड़े शहरों में तापमान में अभी भी फर्क देखा जा रहा है. चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 13 डिग्री और न्यूनतम 9.5 डिग्री दर्ज किया गया. अमृतसर और पटियाला में दिन का तापमान 14.6 डिग्री रहा, जबकि रात को तापमान 8.8 से 11.2 डिग्री तक रहा. पठानकोट में ठंड और अधिक महसूस हुई, जहां न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा. बठिंडा में दिन का तापमान सबसे अधिक 18 डिग्री और रात का 12.8 डिग्री दर्ज किया गया.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. विशेष रूप से वाहन चालकों को सतर्क रहने और बिना जरूरत यात्रा न करने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने कहा है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत 112 पर कॉल करें. ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन के साथ-साथ रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हो सकता है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

जिला-वार मौसम का अलर्ट जारी

उधर, IMD की ओर से पंजाब के लिए 3 से 5 जनवरी 2026 तक जिला-वार मौसम का अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के मुताबिक 3 जनवरी को कोहरे का असर बना रहेगा. इस दौरान कुछ जिलों में बहुत घना कोहरा पड़ने के साथ-साथ शीत लहर और 'कोल्ड डे' जैसी स्थिति बन सकती है. विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम पंजाब के इलाकों में तापमान सामान्य से कम दर्ज होने की संभावना है.

इसके साथ ही कुछ जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 जनवरी को कुछ इलाकों में मौसम में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है, हालांकि कई जगहों पर शीत लहर का असर जारी रहेगा.