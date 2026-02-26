हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?

'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?

Chabahar Port Budget Cutting: भारत सरकार ने आम बजट 2026-27 में चाबहार पोर्ट का हिस्सा काट दिया, जबकि भारत हर साल 100 करोड़ रुपये देता था. इस फैसले को ईरान ने निराशाजनक बताते हुए बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 26 Feb 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत के नए बजट में चाबहार पोर्ट के लिए फंडिंग न रखे जाने पर निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि ये फैसला भारत और ईरान दोनों के लिए ही निराशाजनक है. हालांकि, अरागची की टिप्पणी से लगता है कि ईरान अभी भी भारत के साथ काम करना चाहता है और पोर्ट को आगे बढ़ाने की उम्मीद रखता है.

‘गोल्डन गेट’ के लिए बजट न देना निराशाजनक: अरागची

एक टीवी इंटरव्यू में जब अरागची से पूछा गया कि क्या भारत के इस साल के बजट में चाबहार को शामिल न करने से निराशा हुई है तो अरागची ने जवाब दिया, ‘मुझे लगता है कि ये ईरान और भारत दोनों के लिए निराशाजनक है.’ उन्होंने चाबहार पोर्ट को ‘गोल्डन गेट’ बताया, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था. 

अरागची के मुताबिक, ये पोर्ट भारतीय महासागर क्षेत्र को मध्य एशिया, काकेशस और यूरोप से जोड़ता है. अगर इसे पूरी तरह विकसित कर लिया जाए तो भारत के लिए ईरान के रास्ते मध्य एशिया, काकेशस और यूरोप तक पहुंचने का सबसे अच्छा ट्रांजिट रूट बन सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन ये पोर्ट पूरी तरह विकसित हो जाएगा.

आम बजट में चाबहार के लिए ‘नो अमाउंट’

2026-27 के यूनियन बजट में पहली बार चाबहार पोर्ट के लिए कोई फंड नहीं रखा गया. ये फैसला ऐसे समय में आया जब अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. सितंबर 2025 में अमेरिका ने ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगाए, लेकिन भारत को छह महीने की छूट दी गई थी, जो अप्रैल 2026 में खत्म हो रही है.

भारत अभी भी पोर्ट का प्रमुख डेवलपमेंट पार्टनर बना हुआ है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने पिछले महीने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ चाबहार से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहा है.

पाकिस्तान को दरकिनार कर देगा भारत

चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान-बलूचिस्तान में स्थित है. भारत और ईरान ने मिलकर इसे विकसित किया है ताकि बिना पाकिस्तान से गुजरे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा ट्रेड और ट्रांजिट रूट बने. ये प्रोजेक्ट भारत की रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाता है, लैंडलॉक्ड मध्य एशियाई देशों तक ट्रेड को बढ़ावा देता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन के प्रभाव को काउंटर करता है.

2024 में भारत और ईरान के बीच बड़ी डील हुई थी, जिसके तहत भारत ने पोर्ट के डेवलपमेंट में हिस्सा लिया. पिछले बजट्स में भारत हर साल करीब 100 करोड़ रुपये आवंटित करता रहा है.

चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों जरूरी?

चाबहार भारत की स्ट्रैटेजिक पोजिशन के लिए बहुत अहम है. ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ट्रेड बढ़ाता है बल्कि भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने का वैकल्पिक रास्ता देता है. हालांकि, अमेरिकी सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के कारण भारत ने बजट में फंडिंग रोक दी है, जो एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता है.

ईरान के राजदूत ने भी पहले कहा था कि वो भारत के साथ चाबहार पर काम करने के लिए तैयार हैं. अभी भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, लेकिन ये मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में एक चुनौती बना हुआ है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे चलकर सैंक्शंस की स्थिति और अमेरिका के साथ बातचीत के आधार पर चाबहार का फ्यूचर तय होगा.

Published at : 26 Feb 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Iran Vs America PM Modi Chabahar Port INDIA Abbas Araghchi Ayatullah Khamenei Budget 2026 #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
विश्व
PM Modi Israel Visit: इजरायली संसद में जैसे ही पहुंचे पीएम मोदी, अपनी सीट से खड़े हो गए सांसद, बजती रहीं तालियां
इजरायली संसद में जैसे ही पहुंचे पीएम मोदी, अपनी सीट से खड़े हो गए सांसद, बजती रहीं तालियां
विश्व
PM Modi Israel Visit Live Updates: 'मेरा जन्म..भारत ने इजरायल को मान्यता...', इजरायली संसद में बोले PM मोदी, नेतन्याहू ने कहा- 'आप एशिया के शेर'
Live: 'मेरा जन्म..भारत ने इजरायल को मान्यता...', इजरायली संसद में बोले PM मोदी, नेतन्याहू ने कहा- 'आप एशिया के शेर'
विश्व
इजरायल ने दुनिया से जिसे छिपाकर रखा, अब भारत को देगा वही हथियार! ब्रह्मोस से ज्यादा तबाही मचाएगा, कांप उठेगा पाकिस्तान
इजरायल ने दुनिया से जिसे छिपाकर रखा, अब भारत को देगा वही हथियार! ब्रह्मोस से ज्यादा तबाही मचाएगा, कांप उठेगा पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel : इजरायली संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल | Netanyahu | ABP News
NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget