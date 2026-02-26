एक्सप्लोरर
VIROSH की शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के पेरेंट्स
साउथ की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली रश्मिका मंदाना आज यानी 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा के संग शादी के बंधन नें बंधने जा रही हैं. इस बीच उनकी फैमिली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
अब जब रश्मिका मंदाना दुल्हन बनने जा रही हैं. इस बीच उनकी फैमिली भी सुर्खियों में छा गई है. चलिए जानते हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं और उनकी फैमिली में कौन-कौन है.
Published at : 26 Feb 2026 11:26 AM (IST)
शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं पेरेंट्स
