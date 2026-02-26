हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाVIROSH की शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के पेरेंट्स

VIROSH की शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के पेरेंट्स

साउथ की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली रश्मिका मंदाना आज यानी 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा के संग शादी के बंधन नें बंधने जा रही हैं. इस बीच उनकी फैमिली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Feb 2026 11:26 AM (IST)
साउथ की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली रश्मिका मंदाना आज यानी 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा के संग शादी के बंधन नें बंधने जा रही हैं. इस बीच उनकी फैमिली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

अब जब रश्मिका मंदाना दुल्हन बनने जा रही हैं. इस बीच उनकी फैमिली भी सुर्खियों में छा गई है. चलिए जानते हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं और उनकी फैमिली में कौन-कौन है.

1/12
रश्मिका मंदाना की फैमिली लाइमलाइट से दूर रहती है. ऐसे में बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं.
रश्मिका मंदाना की फैमिली लाइमलाइट से दूर रहती है. ऐसे में बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं.
2/12
वैसे रश्मिका मंदाना अपनी फैमिली से काफी क्लोज हैं. ऐसे में वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पेरेंट्स और सिस्टर की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
वैसे रश्मिका मंदाना अपनी फैमिली से काफी क्लोज हैं. ऐसे में वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पेरेंट्स और सिस्टर की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
Published at : 26 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda RASHMIKA MANDANA

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Rashmika- Vijay Wedding Live: आज सात फेरे लेंगे रश्मिका-विजय, दो रीति-रिवाजों से करेंगे शादी, प्राइमल थीम पर होगा शुभ विवाह
लाइव: आज सात फेरे लेंगे रश्मिका-विजय, दो रीति-रिवाजों से करेंगे शादी, प्राइमल थीम पर होगा विवाह
मनोरंजन
सलमान खान की इस एक्ट्रेस ने 41 साल की उम्र में अपने एग्स कराए फ्रीज, बोलीं- ‘मैं जब चाहूं बच्चे पैदा...’
इस एक्ट्रेस ने 41 साल की उम्र में अपने एग्स कराए फ्रीज, बोलीं- ‘मैं जब चाहूं बच्चे पैदा...’
मनोरंजन
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी आज, सादगी के साथ करेंगे नए सफर की शुरुआत, इस खास थीम पर कर रहे शादी
सादगी के साथ करेंगे नए सफर की शुरुआत, इस थीम पर आज शादी कर रहे रश्मिका-विजय
मनोरंजन
Anupama Spoiler: पराग पर लगेगा धोखाधड़ी का आरोप, गौतम और माही मनाएंगे जीत का जश्न
पराग पर लगेगा धोखाधड़ी का आरोप, गौतम और माही मनाएंगे जीत का जश्न
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
PM Modi In Israel : पीएम मोदी के तीन शब्द सुन इजरायली संसद तालियों से क्यों गूंज उठा? | Netanyahu
PM Modi In Israel : इजरायली संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल | Netanyahu | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
बिहार
Bihar News: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
बिहार: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget