Punjab News: पंजाब के मोहाली में पुलिस ने पंजाब के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी की हत्या के मामले में पारिवारिक नौकर नीरज को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी.

पुलिस का कहना है कि टीमें उसके दो साथियों को गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि आरोपी ने चालाकी से हत्या की थी, लेकिन शक और गहराई से पूछताछ करने पर आरोपी खुद-ब-खुद सब कुछ बोल गया.

आरोपी ने रणनीति के अनुसार दिया अंजाम

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पूरी रणनीति के तहत वारदात को अंजाम दिया था. वह जानता था कि महिला घर में अकेली है. वह आसानी से इस अपराध को अंजाम दे सकता था और कोई भी उसे पकड़ नहीं सकेगा. फिर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया.

पुलिस को शक हुआ क्योंकि उसे कुर्सी से बंधा हुआ पाया गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोटें नहीं थीं. महिला ने आरोपी का विरोध किया था. जब पुलिस ने इस मुद्दे पर उससे सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल की.

घर से सोना और नकदी लेकर हुआ था फरार

पता चला है कि आरोपी घर से लगभग 40 तोला सोना और 8.5 लाख रुपये नकद लेकर भाग गया. घटना के बाद आरोपी और उसके साथी फेज 5, पीटीएल चौक और फेज 2 के रास्ते ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंचे. एसपी सिटी दिलप्रीत ने बताया कि बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

मंगलवार सुबह, जब नौकरानी फेज 5 में एएजी के घर पहुंची, तो उसने अशोक गोयल को फर्श पर मृत पड़ा देखा. घर का नौकर कुर्सी से बंधा हुआ था. नौकरानी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने नौकर को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की. एक फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें दो अपराधी आते दिखाई दे रहे हैं.

इस दौरान कृष्ण कुमार गोयल अपनी बेटी से मिलने के लिए मस्कट (ओमान) गए थे और अब वापस आ रहे हैं. हिरासत में लिए गए नौकर का नाम नीरज है. वह लगभग 25 साल का है और पिछले नौ सालों से गोयल परिवार के लिए काम कर रहा था.