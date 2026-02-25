हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब की महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 1000 रुपये! सीएम भगवंत मान ने खुद बता दी तारीख

पंजाब की महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 1000 रुपये! सीएम भगवंत मान ने खुद बता दी तारीख

CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर फीडर नहर के उद्घाटन पर घोषणा की कि 8 मार्च को महिला दिवस पर पंजाब की पात्र महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 25 Feb 2026 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर फीडर नहर के उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पंजाब की पात्र महिलाओं को 'महिला दिवस' यानी 8 मार्च को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. यह जवाब उन्होंने उस सवाल पर दिया, जब उनसे पूछा गया था कि महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये कबसे आएंगे?

सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार पांच साल की है. उन्होंने जो वादे नहीं भी किए थे, वो भी पूरे कर के दिखाए हैं. वहीं, जो वादे किए थे, वो इस कार्यकाल में पूरे किए जाएंगे. इसी के साथ, उन्होंने केंद्र सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा.

सुखबीर सिंह बाद पर साधा निशाना

सीएम भगवंत मान विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा और सुखबीर बादल के 'गैंगस्टर' वाले बयान पर चुटकी ली. सीएम मान ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर कौन लेकर आया? गैंगस्टर को टेररिस्ट कहने वाले बयान पर सीएम भगवंत मान ने सुखबीर बाद से कहा कि उन्हें घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी.

फिरोजपुर फीडर का नवीनीकरण

पंजाब के मुखमंत्री भगवंत सिंह मान ने 185 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण कर तैयार हो रही फिरोजपुर फीडर नहर का उद्घाटन किया. साथ ही उन्होंने जिला फिरोजपुर के कस्बा मक्खू की अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम जनता को संबोधित किया. इस मौके पर कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद थे.

पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि फिरोजपुर फीडर का नवीनीकरण किया गया है. फीडर में लाइनिंग, रिचार्ज प्वाइंट रखे गए हैं. इनमें 2600 क्यूसेक ज्यादा पानी जाएगा. 74 साल के बाद इस नहर की सुनी गई. यह मुख्यमंत्री भगवंत मान का फिरोजपुर, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब और फाजिल्का के लोगों को बड़ा तोहफा है.

इस साल बरसात में नहीं होने देंगे नुकसान- भगवंत मान

सीएम भगवंत मान ने आश्वासन दिया है कि बाढ़ के समय जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की जाएगी. अभी बारिश आने से पहले जून तक का समय है. जहां-जहां ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां मजबूती बढ़ाई जा रही है.

Published at : 25 Feb 2026 07:22 PM (IST)
Women's Day PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
