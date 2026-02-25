मोगा में नाना ने 14 साल की नाती के साथ की दरिंदगी, विरोध करने पर तेजधार हथियार से किया हमला

Moga News: पंजाब के मोगा जिले के गांव दौलतपुरा ऊंचा से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 60 साल के नाना ने अपनी ही 14 साल की नाती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में आठवीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानकारी के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब पीड़िता अपनी आठवीं क्लास की परीक्षा देकर घर लौटी थी. घर पहुंचने के बाद वह अपने कमरे में कपड़े बदलने गई. इसी दौरान आरोपी नाना पहले से ही कमरे के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था. जैसे ही लड़की कमरे में दाखिल हुई, आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा.

विरोध करने पर लड़की पर किया हमला

पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद मिला. इस बीच जब लड़की ने आरोपी का विरोध किया तो उसने तेजधार हथियार से उस पर हमला कर दिया. लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और खून से लथपथ होकर गिर पड़ी.

लड़की की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और दरवाजा तोड़कर बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया. इसके तुरंत बाद परिजनों ने एंबुलेंस को सूचना दी और घायल बच्ची को मोगा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया.

आरोपी बेटी पर गलत नजर रखता था- मां

पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी पहले से ही उसकी बेटी पर गलत नजर रखता था. उसने बताया कि घटना वाले दिन बच्ची जैसे ही कमरे में कपड़े बदलने गई, आरोपी ने पहले से बनाई गई साजिश के तहत दरवाजे के पीछे छिपकर हमला किया. परिवार के मुताबिक, आरोपी पीड़िता की मां का मामा है और पिछले कई सालों से उसी घर में रह रहा था. रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाली इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. हालांकि, आरोपी द्वारा यह वारदात क्यों की गई, इसके पीछे की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है.

अस्पताल प्रशासन ने इस गंभीर घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.