Gurdaspur News: ISI के इशारे पर हुई जवानों की हत्या! पंजाब पुलिस ने नाकाम की बड़े हमले की साजिश

गुरदासपुर जिले के दोरांगला पुलिस थाने के तहत सीमावर्ती गांव आदियां में शनिवार (21 फरवरी) रात को पंजाब पुलिस और पंजाब होम गार्ड के जवान की गोली मारकर हत्या की गई. सूत्रों के अनुसार, जवानों की हत्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर की गई थी.

पंजाब पुलिस ने इस संबंध में दो आरोपियों को पकड़ा है और एक को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. पुलिस ने बताया है कि ये हत्याएं पंजाब का माहौल बिगाड़ने और पुलिस का मनोबल गिराने के इरादे से की गई थीं.

पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी पुलिस- सीएम

जानकारी के अनुसार, जवानों की हत्या में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ जांच में सामने आया है जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी आज (25 फरवरी) जिक्र किया है और कहा है कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की हत्या के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से भारत में हालात खराब करने की साजिश रची जा रही है. पंजाब जो सरहदी राज्य ही उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक गेट की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है. मगर पंजाब पुलिस मुस्तैदी से डटी है.

जवानों को मारने के लिए दिए जाने थे 4 लाख रुपये- संदीप गोयल

पंजाब पुलिस के DIG बॉर्डर रेंज संदीप गोयल के मुताबिक तीनों आरोपियों को ISI के हैंडलर्स हैंडल कर रहे थे. इन्हें लगभग 4 लाख रुपये जवानों को मारने के लिए दिए जाने थे. गोयल के मुताबिक, ये सब कुछ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया जा रहा है और क्योंकि दो आरोपी उसी गांव के हैं, जहां की पुलिस पोस्ट में जवानों को मारा गया. इसलिए उन्होंने पहले जासूसी को थी ताकि घटना को अंजाम दिया जा सके.

ये भी पढ़िए- बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख