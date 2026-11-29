पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. चमकौर साहिब सीट से पार्टी के मौजूदा विधायक डॉ. चरणजीत सिंह शिरोमणि अकाली दल (SAD) में शामिल हो गए हैं. अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई.

शिअद चीफ सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर डॉ. चरणजीत सिंह का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि वह चिकित्सा क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित शख्सियत हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि डॉ. चरणजीत सिंह और उनकी टीम को अकाली दल में उचित सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी. सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल और मजबूत होगा.

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दरअसल, आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चमकौर साहिब सीट से डॉ. चरणजीत सिंह की जगह जसबीर सिंह गढ़ी को उम्मीदवार बनाया है. टिकट कटने के बाद डॉ. चरणजीत सिंह का अकाली दल में जाना AAP के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है.

2022 में मुख्यमंत्री को हराया था

डॉ. चरणजीत सिंह ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब सीट से हराया था. हालांकि, BJP और SAD के गठबंधन के बाद उन्होंने SAD को चुना है.

'पार्टी से तंग आ चुके थे'

अकाली दल जॉइन करने के बाद चरणजीत सिंह ने कहा कि उनके व्यक्तिगत प्रयासों से कई काम हलके में हुए हैं. इनमें 56 करोड़ रुपए का नहरी प्रोजेक्ट और चमकौर साहिब के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शामिल है. आगे कहा- आम आदमी पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सांठगांठ की है. उन्हें पता है कि मैं पहले भी चन्नी को हरा चुका हूं. इसलिए, उनके मुकाबले कमजोर नेता को टिकट दिया गया. मैं दो बार चन्नी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूं.

2017 में मुझे 50 हजार वोट मिले थे, जबकि 2022 में मैंने पूर्व CM को 8 हजार वोटों से हराया था. विधायकों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि वे पार्टी से तंग आ गए हों. उन्होंने कहा कि वह खुद भी पार्टी से तंग आ चुके थे.

AAP ने 8 सीटिंग विधायकों के टिकट काटे

बता दें कि AAP ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अब तक 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं. इनमें गुरमीत सिंह खुड्डियां, लालजीत सिंह भुल्लर, अनमोल गगन मान, कुलवंत सिंह बाजीगर, अमित रतन कोटफत्ता, रमन अरोड़ा, डॉ. चरणजीत सिंह, और कुंवर विजय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं. अब तक दो लिस्ट में पार्टी ने 117 सीटों में से 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. 46 सीटों पर घोषणा बाकी है.

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