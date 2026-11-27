पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आगामी संसद सत्र में लाये जा रहे परिसीमन बिल पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यदि इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है को AAP इसका विरोध करेगी. बिल अगर पुराना होगा तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन जानकारी मिली है कि इसमें बदलाव किया गया है और नए बिल का ड्राफ्ट आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा.

साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी केवल अपने समर्थकों के हितों के लिए काम करेगी जाहिर है इसका विरोध किया जायेगा.

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अमन अरोड़ा ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल

अमन अरोड़ा ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा, "ऐसा है कि पिछली बार जब परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था, तब आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों और देश के लोगों ने यह महसूस किया था कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है. इसके तहत गैर-बीजेपी शासित राज्यों और गैर-बीजेपी विचारधारा एवं भावनाओं वाले लोगों को अल्पमत में लाने की कोशिश की जा रही है. उनकी सीटों में कम बढ़ोतरी की जाए और जहां बीजेपी का प्रभाव अधिक है, वहां सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ाई जाए. इसी उद्देश्य से हम सभी ने उसका विरोध किया था."

'सभी राज्यों को मिले सम्मान प्रतिनिधित्व'

अमन ने आगे कहा, "मैं यह मानकर चलता हूं कि जब तक विधेयक का ड्राफ्ट सामने नहीं आता, तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. यदि सामान्य रूप से सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो यह ठीक है, अगर इसमें भी बीजेपी केवल अपने और अपने समर्थकों के हितों को ध्यान में रखकर काम करेगी, तो निश्चित रूप से इसका विरोध किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि जब तक विधेयक का ड्राफ्ट सामने नहीं आता, तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.

पंजाब सरकार ने गौशालाओं को 100 करोड़ रुपये किए मंजूर

इसके अलावा अमन अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब सरकार ने गौशालाओं को 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसके तहत पंजाब की 520 गौशालाओं और 25 कैटल पाउंड्स के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से बड़े स्तर पर गौमाता की देखभाल और सेवा हो सकेगी. इस राशि से लगभग 2 लाख 20 हजार गौवंश की देखभाल की जाएगी.

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