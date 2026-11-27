पंजाब में कांग्रेस की एकता को लेकर भले ही बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन लुधियाना के आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की अलग-अलग गतिविधियां इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं. यहां एक ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दो अलग-अलग मार्च आयोजित किए जा रहे हैं. दोनों मार्च की अगुवाई अलग-अलग नेता कर रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के भीतर एकजुटता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलजीत सिंह कड़वल की अगुवाई में ‘जवानी संभाल यात्रा’ के तहत साइकिल मार्च निकाला गया. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह भी पहुंचे. मार्च के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली.

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वहीं, इसी आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र में कल एक और मार्च आयोजित किया जाएगा. यह इंसाफ मार्च पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की ओर से निकाला जाएगा, जिसका नेतृत्व सांसद राजा वड़िंग करेंगे. यानी एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो दिन के भीतर कांग्रेस के दो अलग-अलग मार्च होने जा रहे हैं.

पार्टी के दोनों कार्यक्रम- राणा गुरजीत

साइकिल मार्च में पहुंचे राणा गुरजीत सिंह से जब एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो अलग-अलग मार्च आयोजित होने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि दोनों कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कल सिमरजीत सिंह बैंस के इंसाफ मार्च में भी शामिल होंगे, तो राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि उन्हें फिलहाल इसी कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है. अगर सिमरजीत सिंह बैंस बुलाएंगे, तो वह वहां भी जरूर पहुंचेंगे.

मोगा में आप की रैली पर भी साधा निशाना

इस दौरान राणा गुरजीत सिंह ने मोगा में आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है.

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कांग्रेस की एकता पर फिर उठे सवाल

आत्म नगर में दो अलग-अलग मार्च और दोनों के नेतृत्व में अंतर ने कांग्रेस की एकजुटता को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. पार्टी के नेता भले ही दोनों कार्यक्रमों को कांग्रेस का बता रहे हों, लेकिन एक ही हलके में अलग-अलग नेताओं की अगुवाई में मार्च निकलना कई सवाल खड़े कर रहा है.