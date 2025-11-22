25 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे सभी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज

श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर 25 नवंबर 2025 को सरकारी छुट्टी रहेगी. चंडीगढ़ प्रशासन के तहत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा.

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए शहर में सार्वजनिक अवकाश को लेकर घोषणा की गई है. छुट्टी का यह आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ की ओर जारी किया गया है. प्रशासन ने पूर्व अधिसूचना में बदलाव किया है. नए नोटिफिकेशन जारी होने से पहले इस दिन को प्रतिबंधित अवकाश के रूप में दर्ज किया गया था.

चंडीगढ़ प्रशासन के नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?

नोटिफिकेशन में कहा गया, ''श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मद्देनज़र चंडीगढ़ प्रशासन के सभी सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कॉरपोरेशन, संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.'' प्रशासन ने इसे शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक सम्मान से जोड़ते हुए इसे अहम फैसला बताया है.

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस समागम में PM लेंगे हिस्सा

उधर पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी उसी दिन इंटरनेशनल गीता महोत्सव में भी शामिल होंगे, जिसका 10वां एडिशन भी 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित है.

वहीं, पंजाब के अमृतसर, बाबा बकाला, आनंदपुर साहिब और पटियाला में इस मौके पर विशेष सजावट के साथ बड़े पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं. ये यात्राएं सिख समुदाय की एकता और भक्ति का प्रतीक हैं. 23 और 25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसमें एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. 25 नवंबर को अखंड पाठ, कीर्तन दरबार, पौधरोपण और ड्रोन शो का आयोजन होगा, जो इस आयोजन को और भव्य बनाएगा.