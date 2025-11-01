हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचंडीगढ़ में बिजली हुई महंगी, 1 नवंबर से नई दरें लागू, जानें क्या है नई रेट

चंडीगढ़ में बिजली हुई महंगी, 1 नवंबर से नई दरें लागू, जानें क्या है नई रेट

Chandigarh Electricity Rates: चंडीगढ़ में 1 नवंबर से नई बिजली दरें लागू हो गई हैं, जिन्हें JERC ने मंजूरी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्लैब तीन से बढ़कर पांच हो गए हैं.

By : सचिन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Nov 2025 04:19 PM (IST)
चंडीगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज, यानी 1 नवंबर से, नई बिजली दरें लागू हो गई हैं. शहर में बिजली वितरण का काम देख रही निजी कंपनी 'चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड' (CPDL) की याचिका पर 'ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन' (JERC) ने इन नई दरों को मंजूरी दी है. ये दरें अगले पांच वर्षों के लिए तय की गई हैं.

गौरतलब है कि इसी साल 1 फरवरी से चंडीगढ़ में बिजली सप्लाई का जिम्मा CPDL को सौंपा गया था. कंपनी ने कार्यभार संभालने के बाद बिजली सप्लाई के स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके आधार पर ही नई दरें लागू की गई हैं.

घरेलू उपभोक्ताओं पर असर: स्लैब बढ़े, दरें बदलीं

सबसे बड़ा बदलाव घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumers) के टैरिफ स्लैब में किया गया है. पहले शहर में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए केवल तीन स्लैब (0-150 यूनिट, 150-400 यूनिट और 400+ यूनिट) थे, जिन्हें अब बढ़ाकर पांच कर दिया गया है.

पुरानी दरें (घरेलू):

0 से 150 यूनिट: 2.75 रुपये प्रति यूनिट

150 से 400 यूनिट: 4.80 रुपये प्रति यूनिट

400 यूनिट से ऊपर: 5.40 रुपये प्रति यूनिट

नई दरें (घरेलू) - 1 नवंबर 2025 से लागू:

0 से 100 यूनिट: 2.80 रुपये प्रति यूनिट

101 से 200 यूनिट: 3.75 रुपये प्रति यूनिट

201 से 300 यूनिट: 4.80 रुपये प्रति यूनिट

301 से 400 यूनिट: 5.00 रुपये प्रति यूनिट

400 यूनिट से ऊपर: 5.40 रुपये प्रति यूनिट (कोई बदलाव नहीं)

इस बदलाव का मतलब है कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अब 5 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा देने होंगे. हालांकि, 101 से 200 यूनिट के बीच खपत करने वालों को राहत मिली है, क्योंकि वे पहले 4.80 रुपये के स्लैब में आते थे, लेकिन अब 3.75 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करेंगे. वहीं, 301 से 400 यूनिट की खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.

कमर्शियल दरों में भी संशोधन

CPDL ने घरेलू के साथ-साथ कमर्शियल सप्लाई के स्लैब और दरों को भी बदल दिया है.

नई दरें (कमर्शियल) - 1 नवंबर 2025 से लागू:

0 से 100 यूनिट: 4.55 रुपये प्रति यूनिट

101 से 200 यूनिट: 4.65 रुपये प्रति यूनिट

200 यूनिट से ऊपर: 5.55 रुपये प्रति यूनिट

इन नई दरों का असर शहर के आम निवासियों से लेकर छोटे-बड़े कारोबारियों तक, सभी पर देखने को मिलेगा.

Published at : 01 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Chandigarh News PUNJAB NEWS
Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
