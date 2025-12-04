Punjab News: पंजाब के बरनाला जिले से एक दुखद समाचार सामने आया है. बीजेपी महिला नेता रानी कौर की बेटी रमनदीप ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. रमनदीप बीए के लासाल की छात्रा थी और टिक्करीवाल की रहने वाली थी. जानकारी के अनुसार, वह कुछ समय से मानसिक तनाव में थी और अपनी पढ़ाई तथा परिवार की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित रहती थी.

फीस न भर पाने के कारण था मानसिक तनाव

परिवार के अनुसार, रमनदीप अपनी कॉलेज फीस 5,000 रुपये न भर पाने के कारण तनाव में थी. उसे डर था कि यदि उसने समय पर फीस का भुगतान नहीं किया तो उसके इम्तिहानों और पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. वित्तीय परेशानियों के कारण वह मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी और इस कारण पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी.

पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद सदर थाना के इंचार्ज इंस्पेक्टर जगजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने रमनदीप के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच के दौरान छात्रा के परिवार और कॉलेज से भी जानकारी ली जा रही है.

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

इस घटना पर बीजेपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों ने गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि छात्राओं को आर्थिक तंगी और वित्तीय दबाव के कारण इस तरह के मानसिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से अपील की कि जरूरतमंद छात्रों के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली विकसित की जाए, ताकि कोई भी छात्र पढ़ाई के कारण तनाव या मानसिक दबाव में आत्महत्या जैसा कदम न उठाए.