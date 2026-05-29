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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबमोगा में स्विमिंग पूल बना मौत का कारण, 17 वर्षीय युवक की डूबने से मौत, CCTV में कैद हुई घटना

मोगा में स्विमिंग पूल बना मौत का कारण, 17 वर्षीय युवक की डूबने से मौत, CCTV में कैद हुई घटना

Punjab News: पंजाब के मोगा में दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गए 17 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई.  युवक दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में जब नहा रहा था तब वो अचानक गहरे पानी में चला गया.

By : तन्मय सामंता, मोगा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 29 May 2026 08:29 AM (IST)
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  • पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पंजाब के मोगा जिले के बधनी कलां से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गए 17 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई.  युवक दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में जब नहा रहा था तब वो अचानक गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका. इस घटना की पूरी तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जब युवक डूब रहा था तब कोई लाइफ गार्ड या कर्मचारी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा था, जो स्विमिंग पूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है. मृतक की पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ मनी, पुत्र महिंदर सिंह, निवासी बधनी कलां के रूप में हुई है. इस घटना से मनप्रीत के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. 

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कब हुई घटना?

जानकारी के अनुसार, मनप्रीत सिंह एक निजी दुकान पर काम करता था और बुधवार (27 मई) को अपने कुछ दोस्तों के साथ बधनी कलां स्थित डी-7 स्विमिंग पूल में नहाने गया था. नहाने के दौरान वह पूल के गहरे हिस्से में चला गया और छटपटाने लगा. साथ मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. युवक के दोस्तों का आरोप है कि उनके शोर मचाने के बाद भी सुरक्षा गार्ड काफी देर से पहुंचे थे. 

पुलिस ने मामले की जांच की शुरू

घटना की सूचना मिलते ही थाना बधनी कलां के प्रभारी इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह और एएसआई संतोष सिंह पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि मृतक के पिता महिंदर सिंह के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने स्विमिंग पूल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. यह हादसा एक बार फिर स्विमिंग पूल में सुरक्षा इंतजामों और सावधानी की जरूरत पर सवाल खड़े करता है.

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Published at : 29 May 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Punjab Police Moga PUNJAB
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