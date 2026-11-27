कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को संबोधित करते हुए कहा कि संसद का नियमित शीतकालीन सत्र बुलाया जाना चाहिए. विशेष सत्र के जरिए संसद की बैठक बुलाना नियमित शीतकालीन सत्र का विकल्प नहीं हो सकता. मनीष तिवारी ने सरकार के इस तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे संसद जैसी संस्था का मजाक बन रहा है.

मनीष तिवारी ने कहा कि यह अनुरोध संसद की संस्था का मजाक उड़ाता है. अब समय आ गया है कि संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाए. उन्होंने विशेष सत्र और नियमित सत्र के बीच अंतर बताते हुए कहा, "विशेष सत्र एक ऐसा माध्यम है, जिसका इस्तेमाल दो सत्रों के बीच की अवधि में संसद की बैठक बुलाने के लिए किया जाता है. इसे नियमित शीतकालीन सत्र के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और न ही किया जा सकता है."

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कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार नियमित शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुलाती? उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो पहले खारिज किए जा चुके विधेयकों को दोबारा सदन में पेश कर सकती है. ऐसे में नियमित सत्र बुलाने में क्या परेशानी है?

किरेन रिजिजू ने दोबारा बैठक बुलाने की दी जानकारी

दरअसल, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाए जाने को लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था, "सरकार ने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सभापति से अनुरोध किया है कि लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर 2026 और राज्यसभा की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को दोबारा बुलाई जाए."

This request mocks the institution of Parliament. It is time for the Winter Session of Parliament to convene. A Special Session is a mechanism for convening during the inter-session period. It can and should not become a substitute for a regular winter session. Why not just convene a regular winter session and the government can if the government chooses too , it can always regurgitate defeated legislation. @KirenRijiju — Manish Tewari (@ManishTewari) November 26, 2026

3 दिसंबर को खत्म हो सकता है सत्र

किरेन रिजिजू ने आगे कहा था, "इसका उद्देश्य आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाना है. यह बैठकें सदन के कामकाज की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार आयोजित की जाएंगी. दोनों सदनों का सत्र 3 दिसंबर 2026 को समाप्त हो सकता है."

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सरकार की ओर से बैठकें दोबारा बुलाने की जानकारी सामने आने के बाद मनीष तिवारी ने इस पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि संसद का कामकाज चलाने के लिए विशेष सत्र के बजाय नियमित शीतकालीन सत्र बुलाया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी बहस तेज होने के आसार हैं.