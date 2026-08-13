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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअंबाला: सिख संगत और पुलिस के बीच बातचीत फेल, हाईवे जाम, दागे गए आंसू गैस के गोले

अंबाला: सिख संगत और पुलिस के बीच बातचीत फेल, हाईवे जाम, दागे गए आंसू गैस के गोले

Ambala News In Hindi: पंजोखरा गुरुद्वारे में वार्ता फेल होने के बाद सिख संगत ने NH-1 की तरफ कूच किया. भारी बवाल, बैरिकेड्स टूटने पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Aug 2026 03:22 PM (IST)
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हरियाणा के अंबाला स्थित पंजोखरा इलाके में उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब सिख संगत और पुलिस-प्रशासन के बीच चल रही वार्ता अचानक विफल हो गई. बातचीत के बेनतीजा रहने से नाराज सिख संगत ने विरोध जताते हुए नेशनल हाईवे-1 (NH-1) की तरफ कूच कर दिया, जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में किसी मुद्दे को लेकर सिख संगत और पुलिस के बीच बैठक चल रही थी. जब दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई, तो प्रदर्शनकारियों ने हाईवे का रुख किया. पुलिस ने एहतियात के तौर पर पंजोखरा से अंबाला जाने वाले रास्ते पर जगह-जगह भारी बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन गुस्से में आई सिख संगत ने इन बैरिकेड्स को तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे.

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पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

हालात को बेकाबू होता देख और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नेशनल हाईवे-1 पर जाने से रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. अंबाला के रास्ते में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके.

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

फिलहाल, आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और आला अधिकारी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं.

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Input By : पीयूष जैन
Published at : 13 Aug 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Ambala News PUNJAB NEWS
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