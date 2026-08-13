नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहिब कौर में सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला, हिरासत में एक शख्स

महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है. बादल अपने परिवार के साथ नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहिब कौर में माथा टेकने पहुंचे थे. इसी दौरान निहंग के भेष में आए एक शख्स ने उन पर कृपाण से हमला कर दिया. आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के तौर पर हुई है.

जानकारी के मुताबिक, हमले में सुखबीर सिंह बादल के बाएं हाथ में चोट लगी है. घटना के तत्काल बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. डॉक्टर्स के अनुसार खतरे की कोई बात नहीं है. उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है.

बहस के बाद किया हमला

बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर बहस के दौरान आरोपी ने कृपाण से सुखबीर सिंह बादल पर वार किया. हालांकि, घटना की पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस ने हमले के बाद जसपाल सिंह को हिरासत में लिया .

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पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान जसपाल सिंह ने बताया कि उसे बस लगा इस वजह से उसने हमला कर दिया. हालांकि, पुलिस आरोपी के इस बयान से संतुष्ट नहीं है. पुलिस को आशंका है कि हमले के पीछे कोई और वजह हो सकती है. फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है.

पहले भी हो चुका है बादल पर हमला

इससे पहले भी सुखबीर सिंह बादल पर हमला हो चुका है. दिसंबर 2024 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में पूर्व डिप्टी सीएम पर गोली चलाने की कोशिश की गई थी. यह घटना उस वक्त हुई थी, जब बादल अकाल तख्त की सजा के बाद स्वर्ण मंदिर के बाहर सेवा कर रहे थे. सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को तुरंत पकड़ लिया था और गोली सुखबीर बादल को नहीं लगी थी. हमलावर की पहचान नारायण सिंह चौड़ा के तौर पर हुई थी.