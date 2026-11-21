मुंबई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म META के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों को लेकर विवाद गहरा गया है. एक ओर सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित किए जाने के विरोध में मुंबई यूथ कांग्रेस ने META के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं दूसरी ओर इंस्टाग्राम द्वारा 'वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस-2026' के प्रचार से जुड़ा वीडियो हटाए जाने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है. दोनों मामलों में META पर अभिव्यक्ति की आजादी और चुनिंदा सामग्री को निशाना बनाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

मुंबई के बीकेसी स्थित वर्ल्ड वन में META कार्यालय के बाहर मुंबई युवक कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ज़ीनत शाबरीन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित किए जाने का विरोध किया.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित कर लोकतांत्रिक आवाजों और सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इसे विपक्षी विचारों को निशाना बनाने वाली कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की.

वहीं, META के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर 'वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस-2026' के प्रचार वीडियो को हटाने को लेकर भी विवाद सामने आया है. आयोजन समिति ने इंस्टाग्राम पर हिंदू-विरोधी रवैया अपनाने और हिंदू संगठनों से जुड़ी सामग्री को निशाना बनाने का आरोप लगाया है.

आयोजन समिति के सचिव स्वदेश खेतावत के मुताबिक, 18 से 20 दिसंबर 2026 तक मुंबई में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन प्रस्तावित है. इंस्टाग्राम ने इस सम्मेलन में हिंदू युवाओं को शामिल होने की अपील करने वाला प्रचार वीडियो हटा दिया है. वीडियो में पिछले आयोजन के एक प्रतिभागी ने अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं से आगामी सम्मेलन में हिस्सा लेने का आह्वान किया था.

खेतावत ने दावा किया कि इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रचार से जुड़े दो वीडियो भी इंस्टाग्राम ने हटा दिए थे. हालांकि, शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उन वीडियो को बहाल कर दिया गया, लेकिन उन्हें हटाने का कारण नहीं बताया गया और न ही कोई माफी मांगी गई.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

इस मामले को लेकर आयोजन समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि META के प्रतिनिधियों को तलब कर प्रचार वीडियो बार-बार हटाए जाने पर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा जाए.

स्वदेश खेतावत ने आरोप लगाया कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस से जुड़ी सामग्री को बार-बार हटाना और उसके प्रचार में बाधा डालना किसी सोची-समझी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि संगठन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और उचित माध्यमों से कार्रवाई करेगा.