राज्य की जनता सूखे की भीषण मार झेल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरों में भी पीने के पानी की भारी किल्लत है. किसान संकट में हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है. सूखे से निपटने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और केवल खोखली घोषणाएं की जा रही हैं. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि ठाणे सहित राज्य के कई शहरों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है. कांग्रेस पार्टी सूखे के मुद्दे पर शीतकालीन अधिवेशन में सरकार से जवाब मांगेगी.

कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय तिलक भवन में शुक्रवार को पार्टी प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की प्रमुख उपस्थिति में सभी विभागों एवं सेल के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रेहाना चिस्ती, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन एवं प्रशासन) एडवोकेट गणेश पाटील और प्रदेश महासचिव अभिजीत सपकाल सहित अन्य नेता उपस्थित थे. बैठक में आगामी दिनों में आक्रामक तरीके से काम करने और अगले छह महीनों का कार्ययोजना कार्यक्रम चार दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.

‘सूखा सरकार को पसंद है’

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शहर ठाणे में भी पीने के पानी की भीषण किल्लत है. राज्य के कई अन्य शहरों में भी पानी की स्थिति इससे अलग नहीं है. पानी टैंकर लॉबी को उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसा लगता है कि सरकार की इस टैंकर लॉबी को फायदा पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी है. मौजूदा स्थिति देखकर लगता है कि ‘सूखा सरकार को पसंद है’.

हर्षवर्धन सपकाल ने आगे कहा कि किसान भारी संकट में हैं, लेकिन उन्हें केवल 5 हजार रुपये देकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई है. अब तक कोई बड़ी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है. केंद्र सरकार ने भी मदद के नाम पर महाराष्ट्र को निराश किया है. महायुति सरकार ने राज्य के 310 तालुकों में सूखा घोषित किया, लेकिन किसानों को राहत देने में सरकार नाकाम रही है.

बीजेपी विधायक महेश बालदी की सदस्यता रद्द करें

सपकाल ने बीजेपी विधायक महेश बालदी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश बालदी को अलीबाग की अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विधानसभा अध्यक्ष को तत्काल इस विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द करनी चाहिए. कांग्रेस विधायक सुनील केदार को एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

उन्होंने आगे बताया कि इसी तरह राहुल गांधी को एक कथित झूठे मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद महज 24 घंटे के भीतर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. उनका सरकारी आवास भी खाली करा लिया गया था, लेकिन बीजेपी के विधायकों को सजा होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती. मंत्री माणिकराव कोकाटे को भी सजा होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई.

बीजेपी सरकार अपने विधायकों के लिए अलग और विपक्ष के नेताओं के लिए अलग न्याय का इस्तेमाल कर रही है. सपकाल ने तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अलीबाग में आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने में व्यस्त हैं, इसलिए शायद उन्हें महेश बालदी की सदस्यता रद्द करने का समय नहीं मिल रहा है.

NSUI का सोशल मीडिया अभियान

युवाओं और विद्यार्थियों की आवाज को मंच देने के लिए NSUI ने सोशल मीडिया पर एक अभियान की शुरुआत की है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष सागर सालुंखे और आकाश रजावत की उपस्थिति में इस अभियान का शुभारंभ किया गया. महाराष्ट्र से शुरू किया गया यह अभियान अब पूरे देश में चलाया जाएगा.