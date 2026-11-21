महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन कर मुंबई के प्रभादेवी में रेलवे की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रुकवा दी. इसके बाद तोड़फोड़ के लिए पहुंचे JCB को वापस लौटना पड़ा. स्थानीय निवासियों की मांग थी कि पहले उनका पुनर्वास किया जाए और उसके बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई हो.

इस कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई थी. पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था. लेकिन स्थानीय निवासियों ने स्पष्ट रुख अपनाया था कि जब तक उनका पुनर्वास नहीं होता, वे अपनी जगह खाली नहीं करेंगे.

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101 अतिक्रमण पर चलना था बुलडोजर

प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे की जमीन पर बने 101 कथित अतिक्रमित निर्माणों पर गुरुवार और शुक्रवार को पश्चिम रेलवे की ओर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जानी थी.इसके लिए तोड़फोड़ करने वाली टीम भारी पुलिस बल के साथ प्रभादेवी पहुंची थी. टीम अपने साथ JCB मशीनें भी लेकर आई थी.

हालांकि, स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का जोरदार विरोध किया. इस विरोध में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता अजय चौधरी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाला नांदगांवकर भी शामिल हुए. इन नेताओं ने फोन के जरिए अधिकारियों और संबंधित लोगों से संपर्क कर कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की.

स्थानीय लोगों की मांग थी कि पहले उनका उचित पुनर्वास किया जाए और उसके बाद ही उनके घरों को तोड़ा जाए. लेकिन रेलवे की टीम और पुलिस कार्रवाई रोकने के लिए तैयार नहीं थे.

उपमुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को किया फोन

आखिरकार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सीधे फोन किया और कार्रवाई रोकने की मांग की. इसके बाद रेल मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए. इसके साथ ही तोड़फोड़ के लिए पहुंचे JCB प्रभादेवी से वापस लौट गए. हालांकि अभी खतरा टला नहीं है, स्थानीय लोगों एम् अभी कार्रवाई का डर देखा जा रहा है.

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