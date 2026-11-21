मुंबई में सेंट्रल रेलवे की लाइन पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को शुक्रवार रात और आज सुबह भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. सबसे पहले भांडुप और कांजुरमार्ग स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक में आई तकनीकी खराबी आने से और फिर छठी लाइन पर भुवनेश्वर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) एक्सप्रेस बहुत देर तक रुकने से यात्री परेशान हो गए. इसके बाद इसी सेक्शन के पास स्थित विक्रोली रेलवे स्टेशन के पास अप-थ्रू से एक और घटना सामने आई, जहां मडगांव-मुंबई मांडोवी एक्सप्रेस (10104) का इंजन खराब हो गया.

इससे अप-थ्रू, पांचवीं और छठी लाइन पर कई लोकल ट्रेनों का यातायात बाधित हुआ. इस कारण कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई. वहीं, डाउन की और कई लोकल ट्रेन अब आधे घंटे देरी से चल रही है. शनिवार की सुबह लोकल ट्रेन यात्रियों की मुश्किल कम नहीं हुई हैं.

मंडोवी एक्सप्रेस में अचानक खराबी

दरअसल, मंडगांव से मुंबई जा रही ट्रेन संख्या 10104, मंडोवी एक्सप्रेस में अचानक खराबी आ गई. मंडोवी एक्सप्रेस शुक्रवार रात 10:05 बजे छठी लाइन पर विक्रोली स्टेशन के पास क्रॉसओवर पॉइंट 106 और 107 के पास रोकी गई थी. इसका असर मध्य रेलवे की अप-थ्रू लाइन, पांचवीं और छठी लाइन पर पड़ा. इससे कई फास्ट लोकल ट्रेनों के साथ-साथ लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों के पहिए भी थम गए. लोकोमोटिव (नंबर 22630) में तकनीकी खराबी के कारण कई लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही में रुकावट आई और शुक्रवार शाम को सेंट्रल रेलवे की सेवाओं पर असर पड़ा.

मंडोवी एक्सप्रेस के रुकने से कौन सी ट्रेने हुई पर्भावित?

रेलवे सूत्रों के अनुसार, पांचवीं लाइन पर फास्ट लोकल सर्विस AN30, S48 और N32, लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 16351 (नागरकोइल एक्सप्रेस) और 18029 (LTT-शालीमार एक्सप्रेस) और लोकल ट्रेन DA12 (दादर-अंबरनाथ) पर असर पड़ा. इससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. रात 10:30 बजे कंट्रोल रूम से संपर्क कर तुरंत सपोर्ट लोकोमोटिव की मांग की गई. इसके बाद रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से एक रिप्लेसमेंट लोकोमोटिव का इंतज़ाम किया. नया इंजन जोड़ने के बाद फंसी हुई मंडोवी एक्सप्रेस को दोबारा आगे के लिए रवाना किया गया.

भांडुप और कांजुरमार्ग स्टेशनों के बीच पटरियों पर खराबी

इससे पहले सेंट्रल रेलवे के भांडुप और कांजुरमार्ग स्टेशनों के बीच पटरियों पर एक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे चौथी और छठी लाइन पर ट्रेनें लगभग 15 मिनट तक फंसी रहीं. छठी लाइन पर भुवनेश्वर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली ट्रेन एक घंटे से ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर खड़ी रही. इस वजह से यात्रा में रुकावट आई है और यात्रियों ने रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया ताकि वो पास के स्टेशन या सड़क तक पहुंच सके.