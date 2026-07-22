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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रऑनलाइन सीरीज देखकर प्लान किया गर्लफ्रेंड के पति का मर्डर! सबूत कैसे मिटाने हैं, कैसे बचना है... सब सीखा

ऑनलाइन सीरीज देखकर प्लान किया गर्लफ्रेंड के पति का मर्डर! सबूत कैसे मिटाने हैं, कैसे बचना है... सब सीखा

Thane News: पुलिस जांच में सामने आया कि 35 वर्षीय धनेश मेंगाल ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था. आरोपी के मृतक की पत्नी के साथ प्रेम संबंध थे और इसी रिश्ते में पति सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 22 Jul 2026 11:49 AM (IST)
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ठाणे जिले के शाहपुर तालुका में प्रेम संबंधों से जुड़े एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा ठाणे ग्रामीण पुलिस ने किया है. एक विवाहित महिला के साथ चल रहे प्रेम संबंधों के चलते उसके पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी ने खौफनाक साजिश रची.

हैरानी की बात यह है कि हत्या कैसे करनी है, सबूत कैसे मिटाने हैं और पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसकी पूरी योजना आरोपी ने OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली क्राइम सीरीज को देखकर बनाई थी. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

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क्या है मामला?

शाहपुर तालुका के खरपत नंबर-1 गांव में रहने वाले 52 वर्षीय वामन निरगुडा पर खेत में काम करने के दौरान जानलेवा हमला किया गया था. इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआत में यह मामला रहस्यमय लग रहा था, लेकिन ठाणे ग्रामीण पुलिस ने तकनीकी जांच, गुप्त सूचनाओं और घटनास्थल से मिले अहम सबूतों के आधार पर जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया और आखिरकार आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की.

आरोपी ने क्राइम सीरीज देखकर रची साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि 35 वर्षीय धनेश मेंगाल ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था. आरोपी के मृतक की पत्नी के साथ प्रेम संबंध थे और इसी रिश्ते में पति सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था.

जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपी ने हत्या को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक OTT प्लेटफॉर्म पर क्राइम सीरीज देखीं. उसने इन सीरीज़ से यह सीखा कि हत्या किस तरह करनी है, घटनास्थल पर सबूत कैसे नहीं छोड़ने हैं और वारदात के बाद पुलिस की नजरों से कैसे बचना है. इसके बाद उसने पूरी साजिश को अंजाम दिया.

कैसे पकड़ में आया आरोपी?

वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन ठाणे ग्रामीण पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचनाओं के जरिए उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस हत्याकांड में किसी और की भूमिका तो नहीं थी.

प्रेम संबंधों से जुड़ी इस खौफनाक हत्या ने शाहपुर तालुका में सनसनी फैला दी है. वहीं, OTT पर दिखाई जाने वाली क्राइम सीरीज़ का गलत इस्तेमाल कर अपराध की साजिश रचने का यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Thane Police MURDER MAHARASHTRA NEWS Thane News
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