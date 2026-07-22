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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबदलापुर: गिफ्ट में नहीं मिली साड़ी तो पत्नी ने लिया बदला! कुकर से पति पर अटैक, कर दी हत्या

बदलापुर: गिफ्ट में नहीं मिली साड़ी तो पत्नी ने लिया बदला! कुकर से पति पर अटैक, कर दी हत्या

Maharashtra Crime News: बदलापुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को इसलिए मार डाला क्योंकि उसके पति ने उसे साड़ी नहीं दी थी. यह घटना बदलापुर के शिरगांव की है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 22 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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बदलापुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को इसलिए मार डाला क्योंकि उसके पति ने उसे साड़ी नहीं दी थी. यह घटना बदलापुर के शिरगांव की है, जिसके सामने आने के बाद से इलाके में हड़कप मच गया.

शुरूआती जांच में आरोपी महिला ने गलत जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके सात साल के बच्चे के बयान ने मामले का सच सामने लाने का काम किया है. बदलापुर ईस्ट पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. 

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कबकी है घटना?

बदलापुर के शिरगांव में रहने वाले हरेराम सिंह और सुनीता देवी के बीच मंगलवार (21 जुलाई) को किसी बात को लेकर बहस हुई थी. इस समय उनका सात साल का बच्चा भी घर में था. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि यह बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि पति ने उसे साड़ी नहीं दी थी. इसके बाद सुनीता देवी ने हरेराम सिंह के सिर पर पहले कुकर से वार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हरेराम विकलांगता के कारण बिस्तर पर ही रहते थे. जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले भी कई बार बहस हो चुकी है.

कैसे मामले का हुआ खुलासा?

शुरुआत में आरोपी महिला ने पुलिस को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा सात साल के लड़के का बयान लेने के बाद असली  कहानी सामने आई. बदलापुर ईस्ट पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या सिर्फ साड़ी की वजह से हुई थी या कोई और वजह भी थी. इसके साथ ही पुलिस एस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या हरेराम की हत्या में कोई और भी शामिल है? क्या उस समय मौके पर कोई मौजूद था? इसकी भी जांच चल रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Maharashtra Crime Badlapur MURDER MAHARASHTRA NEWS
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