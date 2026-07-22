महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी. इस बीच उनकी पत्नी और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी भावुक पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की है.

सोशल मीडिया पोस्ट में सुनेत्रा पवार ने लिखा, "दादा भले ही आप आज शारीरिक रूप से मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन आपके विचार, आपकी यादें, लोगों के प्रति आपकी सेवा भावना, आपका अनुशासन और आपका दिया हुआ प्यार मेरी हर सांस में, मेरे शरीर के हर कण में हमेशा जीवित रहेगा.

दादा...



एवढी वर्ष तुमचा जन्मदिवस मी अगदी आनंदाने, उत्साहाने आणि अभिमानाने साजरा केला...

घर , कुटुंब आनंदात असायचं, शुभेच्छांचा वर्षाव असायचा..

पण आज तुमचा हाच दिवस 'जयंती' म्हणून मानताना माझं मन आतून पार तुटून जातंय.

हे कटू सत्य स्वीकारायला माझं मन आजही अजिबात तयार होत नाही… pic.twitter.com/GZ6sxbQdzO — Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) July 22, 2026

उन्होंने आगे लिखा, "मेरे जीवन साथी को, आपकी पवित्र यादों को हार्दिक और आदरपूर्ण नमन!" उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने विद्या प्रतिष्ठान में दिवंगत नेता अजीत पवार की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने उनके योगदान, नेतृत्व और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली उनकी अमिट विरासत की प्रशंसा की.

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एक्स पोस्ट में सुनेत्रा पवार ने लुटाया अजित पवार पर प्यार

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने ट्वीट के जरिए प्यार लुटाया है. उन्होंने लिखा, "दादा! इतने वर्षों तक मैंने आपका जन्मदिन बड़ी खुशी, उत्साह और गर्व के साथ मनाया. घर और परिवार खुशियों से भरा रहता था, चारों ओर प्यार की बारिश होती थी, लेकिन आज, आपके बर्थडे के इस दिन को मनाते हुए, मेरा दिल अंदर से टूट गया है. आज भी मेरा दिल इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है.

उन्होंने आगे लिखा, "दादा! मेरे जीवन के हर मोड़ पर आप मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहे. आपका वह अटूट सहारा, मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ाने वाला थपथपाना और आपका साथ आज, यह सब अचानक गायब हो गया है."

उन्होंने लिखा, "सब कुछ एकदम खाली सा लग रहा है. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समय मेरे जीवन के सबसे बड़े स्तंभ को इतनी जल्दी छीन लेगा. आज, आपके इस दिन को याद करते हुए, मेरा दिल दर्द से छलक रहा है, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं."

पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, अजित पवार को उनकी जयंती पर याद करते हुए. समाज के लिए उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय था. समाज के सभी वर्गों में उनका बहुत सम्मान था. राज्य में एनडीए सरकार उनके विजन को साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है.

सीएम फडणवीस ने भी किया याद

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजितदादा पवार, जो अपनी साफगोई, मजबूत लीडरशिप और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते थे, उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हैं.

सीएम फडणवीस ने एक और पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि! उनकी दूर की सोचने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली और लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई लीडरशिप ने महाराष्ट्र के लिए हमेशा रहने वाला योगदान दिया है.

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