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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'दादा! इतने वर्षों तक मैंने आपका जन्मदिन...', दिवंगत पति अजित पवार के लिए सुनेत्रा पवार का भावुक पोस्ट

'दादा! इतने वर्षों तक मैंने आपका जन्मदिन...', दिवंगत पति अजित पवार के लिए सुनेत्रा पवार का भावुक पोस्ट

Ajit Pawar Birthday Today: पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी भावुक पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की है. इस दौरान उन्होंने अजित पवार को पुष्प अर्पित भी किए.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 22 Jul 2026 11:17 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी. इस बीच उनकी पत्नी और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी भावुक पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की है.

सोशल मीडिया पोस्ट में सुनेत्रा पवार ने लिखा, "दादा भले ही आप आज शारीरिक रूप से मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन आपके विचार, आपकी यादें, लोगों के प्रति आपकी सेवा भावना, आपका अनुशासन और आपका दिया हुआ प्यार मेरी हर सांस में, मेरे शरीर के हर कण में हमेशा जीवित रहेगा.

उन्होंने आगे लिखा, "मेरे जीवन साथी को, आपकी पवित्र यादों को हार्दिक और आदरपूर्ण नमन!" उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने विद्या प्रतिष्ठान में दिवंगत नेता अजीत पवार की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने उनके योगदान, नेतृत्व और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली उनकी अमिट विरासत की प्रशंसा की.

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एक्स पोस्ट में सुनेत्रा पवार ने लुटाया अजित पवार पर प्यार

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने ट्वीट के जरिए प्यार लुटाया है. उन्होंने लिखा, "दादा! इतने वर्षों तक मैंने आपका जन्मदिन बड़ी खुशी, उत्साह और गर्व के साथ मनाया. घर और परिवार खुशियों से भरा रहता था, चारों ओर प्यार की बारिश होती थी, लेकिन आज, आपके बर्थडे के इस दिन को मनाते हुए, मेरा दिल अंदर से टूट गया है. आज भी मेरा दिल इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है.

उन्होंने आगे लिखा, "दादा! मेरे जीवन के हर मोड़ पर आप मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहे. आपका वह अटूट सहारा, मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ाने वाला थपथपाना और आपका साथ आज, यह सब अचानक गायब हो गया है."

उन्होंने लिखा, "सब कुछ एकदम खाली सा लग रहा है. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समय मेरे जीवन के सबसे बड़े स्तंभ को इतनी जल्दी छीन लेगा. आज, आपके इस दिन को याद करते हुए, मेरा दिल दर्द से छलक रहा है, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं."

पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, अजित पवार को उनकी जयंती पर याद करते हुए. समाज के लिए उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय था. समाज के सभी वर्गों में उनका बहुत सम्मान था. राज्य में एनडीए सरकार उनके विजन को साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है.

सीएम फडणवीस ने भी किया याद

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजितदादा पवार, जो अपनी साफगोई, मजबूत लीडरशिप और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते थे, उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हैं.

सीएम फडणवीस ने एक और पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि! उनकी दूर की सोचने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली और लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई लीडरशिप ने महाराष्ट्र के लिए हमेशा रहने वाला योगदान दिया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 11:17 AM (IST)
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देवेंद्र फडणवीस Ajit Pawar Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Ajit Pawar Birthday
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