हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रVideo: मां-बाप हैं या जल्लाद! नवजात को खुले मैदान में छोड़ भागा दंपति, पुलिस ने बचाई जान, सामने आया वीडियो

Video: मां-बाप हैं या जल्लाद! नवजात को खुले मैदान में छोड़ भागा दंपति, पुलिस ने बचाई जान, सामने आया वीडियो

Viral Video: महाराष्ट्र के मुंबई के बांगर नगर में पुलिस को आधी रात दो वैन के बीच नवजात शिशु मिला. निर्भया स्क्वाड की मदद से बच्चे को शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद बच्चा सुरक्षित है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के बांगर नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां आधी रात के करीब चक्कर लगा रहे बांगर नगर पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल्स को सड़क किनारे दो वैनों के बीच एक नवजात शिशु रोता हुआ मिला. मां-बाप नवजात को खुली जगह में छोड़ भाग गए थे और आसपास कोई नहीं था. पुलिस कर्मियों ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत कदम उठाया.

निर्भया स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची 

सूचना मिलते ही नारी सुरक्षा के लिए गठित निर्भया स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने नवजात को तुरंत शताब्दी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया. डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का तुरंत इलाज शुरू किया और प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि बच्चा अब पूरी तरह सुरक्षित है. इलाज पूरा होने के बाद शिशु को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पुलिसकर्मी बच्चे को कटोरी और चम्मच की मदद से दूध पिला रही है. इसके बाद बांगर नगर पुलिस ने बच्चे को अपनी देखरेख में लिया और निर्भया स्क्वाड की मदद से उसे अंधेरी स्थित सेंट कैथरीन होम में सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया. यह संस्था अनाथ और बच्चों की देखभाल के लिए जानी जाती है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल जांच की जा रही है कि यह नवजात किसका है और किसने उसे इस हालत में छोड़ दिया. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके.

Published at : 22 Oct 2025 02:50 PM (IST)
MUMBAI MAHARASHTRA NEWS VIRAL VIDEO
