Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के बांगर नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां आधी रात के करीब चक्कर लगा रहे बांगर नगर पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल्स को सड़क किनारे दो वैनों के बीच एक नवजात शिशु रोता हुआ मिला. मां-बाप नवजात को खुली जगह में छोड़ भाग गए थे और आसपास कोई नहीं था. पुलिस कर्मियों ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत कदम उठाया.

निर्भया स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही नारी सुरक्षा के लिए गठित निर्भया स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने नवजात को तुरंत शताब्दी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया. डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का तुरंत इलाज शुरू किया और प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि बच्चा अब पूरी तरह सुरक्षित है. इलाज पूरा होने के बाद शिशु को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

While patrolling the @BangurNagarPS Beat Marshals at around midnight discovered that an unidentified couple had abandoned a newborn baby in an open area between two vans.



Upon inspection, the newborn was immediately taken to Shatabdi Hospital for medical treatment with the… pic.twitter.com/ZnTijOCDl5 — मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) October 21, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पुलिसकर्मी बच्चे को कटोरी और चम्मच की मदद से दूध पिला रही है. इसके बाद बांगर नगर पुलिस ने बच्चे को अपनी देखरेख में लिया और निर्भया स्क्वाड की मदद से उसे अंधेरी स्थित सेंट कैथरीन होम में सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया. यह संस्था अनाथ और बच्चों की देखभाल के लिए जानी जाती है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल जांच की जा रही है कि यह नवजात किसका है और किसने उसे इस हालत में छोड़ दिया. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके.