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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर वारिस पठान ने केंद्र से कर दी ये बड़ी मांग, 'किसी भी पार्टी...'

शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर वारिस पठान ने केंद्र से कर दी ये बड़ी मांग, 'किसी भी पार्टी...'

Waris Pathan on Suvendu Adhikari PA Murder: वारिस पठान ने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है. उन्होंने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.

By : सनातन कुमार | Updated at : 07 May 2026 10:11 PM (IST)
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बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल ला दिया है. बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर हैं. इस बीच AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि वो हर किस्म की हिंसा की निंदा करते थे, निंदा करते हैं और निंदा करते रहेंगे. किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होनी चाहिए.

किसी को भी जान लेने का अधिकार नहीं- वारिस पठान

वारिस पठान ने कहा, "किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है. सबको कायदा-कानून का पालन करना है, सम्मान करना है. सभ्य समाज में ये नहीं होना चाहिए. प्री-पोल वॉयलेंस हो या पोस्ट-पोल वॉयलेंस हो. चुनाव साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए. लेकिन वहां देखने की बात ये है कि हमारे पास इतने सारे वीडियो आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हैं. लोग पथराव कर रहे हैं, आगजनी हो रही है और पुलिस-प्रशासन खड़े होकर तमाशा देख रहा है."

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केंद्र सरकार से वारिस पठान ने की ये मांग

इसके आगे उन्होंने कहा, "आपको वहां भेजा किस लिए गया है, आप उसको रोकिए न. मगर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं. पब्लिक देख रही है कि आप हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? हम तो चाहेंगे कि केंद्र सरकार और प्रशासन इस बात का संज्ञान ले और एडिशन फोर्सेज को एक्शन में लाना चाहिए. जो भी इस हिंसा में शामिल हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए."

'पब्लिक का जनादेश सबको मानना पड़ेगा'

वारिस पठान ने कहा कि वोट डालने का अधिकार सबको है. सबने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है. पब्लिक का जनादेश सबको मानना पड़ेगा. उन्होंने मांग की कि सीबीआई के साथ में केस दिया जाए और स्पेशल जांच हो. अगर आपने यहां इसको नहीं रोका तो ये दूसरे राज्यों में भी हो सकता है. AIMIM नेता ने कहा, "मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता. किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता. मैं कानून की बात करता हूं."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 07 May 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Waris Pathan AIMIM
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